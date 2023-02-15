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陳福海人事布局第3波 新任教育處長是最大亮點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
對於孫麗琪（右一）出任新任教育處長，教育界與學生家長都相當肯定與支持。圖／讀者提供
對於孫麗琪（右一）出任新任教育處長，教育界與學生家長都相當肯定與支持。圖／讀者提供

金門縣長陳福海上任以來，有多項局處首長尚未派實，備受矚目，縣府今天公布第3波人事，此次新任首長計有8位，當中新任教育處長由古城國民小學校長孫麗琪被認為是最大亮眼，因為她是首任國小校長出任教育處長，對此，教育界與家長都一片叫好，希望她上任後，能有一番作為，8人將於明天舉行首長佈達交接，正式上任。

金門縣府教育處長一職，陳福海上任後一直想尋覓合適的人選，此番由孫麗琪出線，外界認為，應該是孫在出任開瑄國小校長任內與時內縣長的陳福海互動良好，加上當時校舍改建等事宜，孫麗琪的認真辦學，給陳福海留下深刻的印象，此次才會延攬她入閣。

對於孫麗琪出任教育處長，柏村國小校長許雪芳表示，「適才適所」，覺得是新人事主官的亮點；開瑄國小的家長翁詠芸也說，孫校長相當認真，以前都很早到學校，看著孩子上學，也會傾聽家長的意見，做良善的溝通，是家長與孩子心中的好校長，希望她能為金門教育界帶來正向改變。

其他人事焦點還有，呂坤和是兩度回鍋出任文化局長；原教育處長黃雅芬及文化局長許績鑫調任縣府參議，縣府秘書魏志成調任稅務局副局長、原養護工程所長王建貿調任港務處副處長、原林務所長鐘立偉調任觀光處城市行銷科長、原動植物防疫所所長樊德正調任本府建設處漁牧科長。

新任教育處長由孫麗琪出任，孫現年53歲，國立金門大學閩南文化研究所碩士畢業，曾任卓環、開瑄、中正等校教師、開瑄國小校長、古城國小校長等職務。

文化局長由呂坤和出任，呂現年68歲，國立台灣師範大學美術學系博士，曾任台南長榮高中、南山高中、鶯歌國小等校教師；國立台灣師範大學美術系兼任助理教授、私立中國科技大學視覺傳達設計系專任助理教授、金門文化局長等職務。

稅務局長由陳國庭出任。陳現年49歲，國立中央大學財務管理學系畢業，曾任財政部台灣省北區國稅局稅務員、本府財政處課員、科長、副處長、金門縣稅務局副局長等職務。

金門縣林務所長由鄭向廷出任。鄭現年37歲，國立台灣大學森林環境暨資源學系碩士，曾任行政院農業委員會林務局東勢林區管理處技士、縣林務所技士、技正、縣府建設處農林科科長等職務。

金門縣動植物防疫所所長由林政道出任。林現年56歲，國立屏東技術學院獸醫學系大學畢業，曾任福建省金門縣金湖鎮公所獸醫、臺東縣家畜疾病防治所技佐、行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所助理、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局高雄分局技士、技正、福建省政府組員、專員、秘書、縣動植物防疫所所長、縣畜產試驗所所長等職務。

金門縣畜產試驗所所長由李佳發出任。李現年52歲，國立台灣海洋大學環境生物與漁業科學系碩士，曾任本縣水產試驗所技佐、技士、技正、課長、本府建設處技士、科長等職務。

金門縣養護工程所所長由胡家睿出任。胡現年53歲，國立金門技術學院觀光管理系畢業，曾任內政部警政署保安警察第一總隊隊員、台北縣警察局交通警察隊隊員、台北縣警察局三重分局警員、本縣警察局警員、偵查員、巡佐、小隊長、縣消防局辦事員、本縣金沙鎮公所課長等職務。

金門縣金湖鎮戶政事務所主任由蔡明輝出任。蔡現年55歲，中央警官學校戶政學系畢業，曾任福建省金門縣警察局巡官、人事助理員、本府課員、課長、行政處科長等職務。

承擔金門觀光行銷重任的觀光處城市行銷科長一職，由相當有創意的金門縣林務所長鐘立偉（右）出任。圖／摘自鐘立偉臉書
承擔金門觀光行銷重任的觀光處城市行銷科長一職，由相當有創意的金門縣林務所長鐘立偉（右）出任。圖／摘自鐘立偉臉書
金門縣府今天公布第3波人事，當中新任教育處長由古城國民小學校長孫麗琪（右四）被認為是最大亮眼，她在開瑄國小校長任內與時內縣長的陳福海互動良好。圖／讀者提供
金門縣府今天公布第3波人事，當中新任教育處長由古城國民小學校長孫麗琪（右四）被認為是最大亮眼，她在開瑄國小校長任內與時內縣長的陳福海互動良好。圖／讀者提供

金門 警察 陳福海

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