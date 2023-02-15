邊境解封 屏縣旅居國外復籍人口1月比同期增逾10倍

屏東縣人口數在去年8月底結算時跌破80萬人口大關，之後每月人口數減少平均約減少100到500人，今年1月底人口數止跌回升，來到79萬8940人。民政處分析，與疫情趨緩，邊境解封有關，去年恢復戶籍人數攀升到2646人，排名非六都第四，今年1月有841人恢復戶籍，與各年度1月相比，增加逾10倍。

民政處指出，民國109年起因疫情嚴峻、邊境管制，國人難以回國，屏東縣出國滿2年未入境戶籍被遷出國外人數，109年有1109人、110年倍增到3244人，111年也有3581人。但回國辦理恢復戶籍人數，109年僅294人，110年301人，疫情趨緩，屏東縣111年恢復戶籍人數攀升到2646人，排名非六都縣市第4。112年1月也因邊境解封出現841人恢復戶籍，排名非六都第2，與各年度1月相比爆增10倍有餘。

民政處分析， 111年2646人恢復戶籍人口年齡結構，49歲以下恢復戶籍人口占63%，50歲以上占37%，其中以30到39歲559人最多，40到49歲506人次之，50到59歲455人第三，平均年齡為42.4歲的青壯年人口，顯示屏東縣近幾年來的社會福利措施及基礎建設讓民眾有感，恢復戶籍。

民政處分析，恢復戶籍人數激增原因，疫情趨緩，國境解封措施，且遇上春節連假，國人返國過節，加上近年來屏東縣福利措施增加，與健保權益保障。

民政處長徐富癸說，屏東縣近年來福利措施雖然不發現金，但充實其他軟硬體，跨局處整合留住人口，包括推動居家公托、到宅母嬰照顧月嫂服務、圖書享讀空間、房屋補助友善育兒等。另外建設部分，屏東榮總、義大產業園區、屏東科學園區、高鐵延伸，未來建構瑞屏安居社會住宅。

民政處表示，疫情嚴峻，受理民眾恢復戶籍，透過交談了解民眾排除萬難回台奔喪，見父親最後一面、因防疫長時間戴口罩造成皮膚炎，如何治療與調適歷程，當洽公民眾一句鼓勵或謝謝，都讓戶所人員在疫情爆發迄今，每天承受被染疫的高度風險下，倍感欣慰。