快訊

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

吳淡如「AI繪圖」在吵啥？AI詠唱師正夯 已有遊戲業開職缺

天然氣船入基隆港如台電所說安全？ 模擬卻撞壁、高風險逾一成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員要求提升公車站品質 高市交通局：著手改善候車椅

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員李雅靜（左）關心公車站的候車環境，設在分隔島的站牌會長輩非常不友善。記者徐白櫻／翻攝
高雄市議員李雅靜（左）關心公車站的候車環境，設在分隔島的站牌會長輩非常不友善。記者徐白櫻／翻攝

高雄不少候車處未設候車亭或座椅，民眾搬出住家座椅在站牌下等車。高市議會今日審議市府交通局提案，議員要求正視長輩候車環境及品質。交通局表示。每年新增40座左右候車亭，交通部也破例補助單獨設置候車椅的經費，已經陸續汰換私人或民間捐贈的不同造型候車椅。

高市議會今日審議市府提案，針對公車候車亭及候車椅447萬墊付案經費，議員李雅靜表示，有候車亭遭街友長期占用，交通局要負起維護管理責任，另外公車亭時刻表要提升為智能型，不要停留在傻瓜型設備。

交通局長張淑娟回應，市府每年都爭取經費裝置LED時刻表，不過交通部限制四條以上公車路線才補助經費，其餘要市府自籌經費，努力改善。此外，台中市公車亭推動的電子紙可以使用太陽能發電，省去電路設置，高雄市已經申請到20座，以後主推電子紙。

去年1名老婦坐在小港機場附近分隔島等車畫面引發高雄人心酸撻伐。李雅靜說，候車環境需要滿足長輩遮風避雨的需求，設在分隔島上的候車站牌對長輩很不友善，不捨老人家要冒險過馬路，可能一等就是20分鐘，若沒座椅很辛苦，這些問題都需要改善。

張淑娟說，改善候車環境是基本功，今年持續爭取經費設置候車亭，另外有些站牌沒有候車亭及椅子，民眾會把家裡椅子拿出來用， 對市容景觀不好， 針對此問題，以往交通部經費只補助候車亭經費，現在開始同意補助候車椅，第一階段可設置60座，交通局會把私人或民間善心人士提供的坐椅逐步汰換為固定式，讓椅子整齊畫一，另設在分隔島上的站牌會有相關檢討。

公車 交通部

延伸閱讀

中壢中山東路道路限縮槽化線寬大打結 桃市交通局調整改善

高雄市區停車難 議員要求善用停管基金闢建停車場

張淑娟今出庭 王鴻薇曝她狀態好、堅決不和解

王鴻薇今提上任四大目標 首要目標蘇貞昌陳明通下台

相關新聞

議員要求提升公車站品質 高市交通局：著手改善候車椅

高雄不少候車處未設候車亭或座椅，民眾搬出住家座椅在站牌下等車。高市議會今日審議市府交通局提案，議員要求正視長輩候車環境及...

內門宋江陣集結創意及傳統文武藝陣 228連假天天精彩

高雄內門宋江陣2月25日開鑼，今年恢復舉辦全國創意宋江陣頭大賽，9隊競逐武林盟主寶座。觀光局指出，高雄美國學校、「地嶽殿...

高雄演唱會票根別丟 續參加高雄田園饗宴可換好禮

2至4月到高雄觀賞演唱會的票根別丟，持票根參加2023高雄田園饗宴，就可獲得期間限定精美小禮。

新加坡藝術家黃意會辦個展 「畫作色彩繽紛」盼疫情早日落幕

新加坡藝術家黃意會，2月18日起在台中市港區藝術中心舉辦「繪境」個展，展出70幅作品。黃意會表示，此次不少畫作都是疫情期...

金門鯨喜！ 風箏18米長

韓劇《非常律師禹英禑》中，大鯨魚在空中遨遊畫面療癒唯美，也在金門上演。金門縣露營觀光發展協會邀請台中風箏玩家，昨在雄獅堡...

濃霧影響／加開班機 百人仍滯留金門

上千旅客前天因濃霧被迫滯留金門無法返台，有人昨天8時趕到機場候補已一千多號，昨仍有約100人未登機返台，繼續滯留金門，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦