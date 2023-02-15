議員要求提升公車站品質 高市交通局：著手改善候車椅

高雄不少候車處未設候車亭或座椅，民眾搬出住家座椅在站牌下等車。高市議會今日審議市府交通局提案，議員要求正視長輩候車環境及品質。交通局表示。每年新增40座左右候車亭，交通部也破例補助單獨設置候車椅的經費，已經陸續汰換私人或民間捐贈的不同造型候車椅。

高市議會今日審議市府提案，針對公車候車亭及候車椅447萬墊付案經費，議員李雅靜表示，有候車亭遭街友長期占用，交通局要負起維護管理責任，另外公車亭時刻表要提升為智能型，不要停留在傻瓜型設備。

交通局長張淑娟回應，市府每年都爭取經費裝置LED時刻表，不過交通部限制四條以上公車路線才補助經費，其餘要市府自籌經費，努力改善。此外，台中市公車亭推動的電子紙可以使用太陽能發電，省去電路設置，高雄市已經申請到20座，以後主推電子紙。

去年1名老婦坐在小港機場附近分隔島等車畫面引發高雄人心酸撻伐。李雅靜說，候車環境需要滿足長輩遮風避雨的需求，設在分隔島上的候車站牌對長輩很不友善，不捨老人家要冒險過馬路，可能一等就是20分鐘，若沒座椅很辛苦，這些問題都需要改善。

張淑娟說，改善候車環境是基本功，今年持續爭取經費設置候車亭，另外有些站牌沒有候車亭及椅子，民眾會把家裡椅子拿出來用， 對市容景觀不好， 針對此問題，以往交通部經費只補助候車亭經費，現在開始同意補助候車椅，第一階段可設置60座，交通局會把私人或民間善心人士提供的坐椅逐步汰換為固定式，讓椅子整齊畫一，另設在分隔島上的站牌會有相關檢討。