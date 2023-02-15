內門宋江陣集結創意及傳統文武藝陣 228連假天天精彩

高雄內門宋江陣2月25日開鑼，今年恢復舉辦全國創意宋江陣頭大賽，9隊競逐武林盟主寶座。觀光局指出，高雄美國學校、「地嶽殿吉勝堂八家將」及前武林盟主臺灣戲曲學院參加盛會，2月27、28日另有15組傳統文武藝陣在南海紫竹寺廣場展演，邀請全台民眾到內門「鬥陣」看展演。

創意陣頭大賽首度開放學校以外團體報名，2月25日至26日初賽，3月4日決賽，全國共9隊，第一名獎金高達80萬元，總獎金210萬元。

觀光局說明，除競賽隊伍外，創意宋江陣頭大賽特別邀請曾經連續3年奪冠的王者之璽得主國立臺灣戲曲學院到場展演，此支隊伍特色是結合武術、京劇、雜耍、舞蹈。此外，高雄美國學校街頭藝術表演社也將以多元音樂舞蹈參加演出，帶來不同的文化火花。中華藝術學校則將現代舞融入宋江陣，有「最美宋江陣」封號，以及應邀前往法國尼斯嘉年華表演「地嶽殿吉勝堂八家將」也會到場展演。