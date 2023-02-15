高雄演唱會票根別丟 續參加高雄田園饗宴可換好禮

2至4月到高雄觀賞演唱會的票根別丟，持票根參加2023高雄田園饗宴，就可獲得期間限定精美小禮。

時序入春，田間逐漸忙碌，2023高雄田園饗宴首發場「「六龜蜜訪．蕃樂食光」2月19日將登場，以「開動Dig In」為主軸，利用雙關語感謝季節與風土的滋養；帶民眾走入農村日常，享用田間豐盛美味。

「六龜蜜訪．蕃樂食光」將帶民眾前往地靈人傑的六龜區，採蕃茄、木瓜，並以鮮採小蕃茄製作寒天和菓子，感受滿嘴酸甜香氣的滋味。

高雄農業局表示，高雄田園饗宴自今年2月起跑，將配合節氣帶領民眾前往不同區域體驗在地農產風貌，透過近距離觸摸、手拔等體驗，以五感認識土地，感受尚青的在地食材。

2月19日首發場後，3月將推出「很忙的田間．尋嚐內門春之味」，邀民眾邁開雙腳，跟著農民探索土地，堆土窯、動嘴巴，讓味覺跟身體一起冒險。接著到旗美地區摘採口感清甜、富含營養的四季豆，品嚐生食級牛奶水果玉米，並前往「香蕉故鄉」旗山，走讀百年糖廠文化，DIY椪糖。