高雄演唱會票根別丟 續參加高雄田園饗宴可換好禮
2至4月到高雄觀賞演唱會的票根別丟，持票根參加2023高雄田園饗宴，就可獲得期間限定精美小禮。
時序入春，田間逐漸忙碌，2023高雄田園饗宴首發場「「六龜蜜訪．蕃樂食光」2月19日將登場，以「開動Dig In」為主軸，利用雙關語感謝季節與風土的滋養；帶民眾走入農村日常，享用田間豐盛美味。
「六龜蜜訪．蕃樂食光」將帶民眾前往地靈人傑的六龜區，採蕃茄、木瓜，並以鮮採小蕃茄製作寒天和菓子，感受滿嘴酸甜香氣的滋味。
高雄農業局表示，高雄田園饗宴自今年2月起跑，將配合節氣帶領民眾前往不同區域體驗在地農產風貌，透過近距離觸摸、手拔等體驗，以五感認識土地，感受尚青的在地食材。
2月19日首發場後，3月將推出「很忙的田間．尋嚐內門春之味」，邀民眾邁開雙腳，跟著農民探索土地，堆土窯、動嘴巴，讓味覺跟身體一起冒險。接著到旗美地區摘採口感清甜、富含營養的四季豆，品嚐生食級牛奶水果玉米，並前往「香蕉故鄉」旗山，走讀百年糖廠文化，DIY椪糖。
4月則規畫到甲仙及那瑪夏，跟著部落族人親近山林，在群山圍繞的營地，體驗最Chill的露營。𝟮月至𝟰月參與高雄大型演唱會的民眾，活動當天持票根至現場就可獲得田園饗宴期間限定小禮物！相關訊息可關注高雄市政府農業局全球資訊網https://agri.kcg.gov.tw/ ，或請至臉書搜尋「高雄田園饗宴」。
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