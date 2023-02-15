新加坡藝術家黃意會辦個展 「畫作色彩繽紛」盼疫情早日落幕

新加坡藝術家黃意會，2月18日起在台中市港區藝術中心舉辦「繪境」個展，展出70幅作品。黃意會表示，此次不少畫作都是疫情期間創作，畫作色彩繽紛且粉嫩，象徵春天來臨，期望疫情早日結束，恢復正常生活。

藝術家黃意會此次展出，是延續2022年采泥藝術十周年紀念展的精神脈絡「繪境」，主辦方除了台中市文化局外，還有采泥藝術、台灣美術文化交流協會、華巍藝術新聞等單位協辦，顯見他在台受到的肯定及推崇。

黃意會1954年出生於新加坡，非科班出身的他，從小就喜愛畫畫，迄今已作畫40多年。他表示，自由是創作的先決條件，「自由心開，畫隨心走」，處處開花；創作的過程就是不斷的探索、實踐，也是一件尋找美與和諧的過程。

黃意會的創作以風景畫為主，有時候他會用放大的眼光去看山石的紋理，有時候則用顯微的心去尋找流水的痕跡，從黃意會作品中，可以聽到顏色說話，色彩自由碰撞出自然的美好。

黃意會經常透過旅行尋找創作靈感，他說，有一段日子，他常去大海浮潛，海底的世界是個寧靜的世界，海底的色彩是夢幻多姿的，看到水紋流動的美麗，看到珊瑚礁綻放的燦爛，這些畫面也成為他繪畫的焦點。