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影／濃霧攪亂行程！金門尚義機場仍有近百民眾滯留 哀怨無法過情人節

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
雖然有加開3架次加班機，但還是有不少遊客滯留機場，他們只希望能趕快回家。記者蔡家蓁／攝影
雖然有加開3架次加班機，但還是有不少遊客滯留機場，他們只希望能趕快回家。記者蔡家蓁／攝影

受到濃霧影響，金門尚義機場昨天滯留將近2千名乘客，今天氣候良好，一整天下來共飛了33架次航班，但傍晚現場還是有將近100位的滯留民眾，當中有多位是來自台中的遊客，張先生就質疑，明明台中的候補人數達400多號，為何加班機僅有台北與高雄，讓他覺得很不合理。

金門尚義機場今天一整天都是人潮擠爆，座無虛席的情況，連帶的機場內的便利商店、餐廳生意都相當好，店員透露，部分泡麵都快來不及補貨；景觀餐廳也說，生意是平日的數倍，有些熱門餐點，下午就賣光了。

據了解，今天表訂航班有29架次，另外，還有4架次的加班機，另4架次放大機型，總計共有33航班，幾乎不到一小時就有一架次航班起降，跟春節的輸運情況一樣熱門，讓航空公司跟地勤人員都忙碌不已。

台中的張先生這次跟朋友來參加金門馬拉松活動，他說，本來只打算玩3天，結果昨天跟金門因濃霧被留下來，多了兩天「關島」之旅，他一點都不開心，他提及，明明看到聯合候補櫃臺往台中的候補號碼有400多號，但他詢問機場人員，卻發現加班機卻僅有台北跟高雄，並沒有往台中，現在往台中晚間僅剩一班，雖然知道機會渺茫，但他會一直等下去，希望能從台中回去。他覺得加班機應該視情況安排，不是只增加北高。

另名遊客也說，他們昨天原本要搭15點多往台北的班機，行李都托運，人也通關，都在候機室等候，卻因為濃霧宣布飛機取消，等到他們領完行李去辦候補登記已經2400多號，雖然今天已經很多人回去，但他們號碼太後面，還是沒排到，現在只希望趕快能回家。她也提及，本來來玩是很開心的，遇到這樣的情況，好心情全沒了。

王先生指出，本來答應老婆回家陪她吃情人節大餐，看來只能失約，希望明天能夠順利返家，早點結束金門機場流浪記。

金門尚義機場今天一整天都擠滿民眾，好在天候情況良好，民眾大多輸運完畢。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場今天一整天都擠滿民眾，好在天候情況良好，民眾大多輸運完畢。記者蔡家蓁／攝影
來自台中的張先生就質疑，明明台中的候補人數達400多號，為何加班機僅有台北與高雄，就是沒有台中，讓他覺得很不合理。記者蔡家蓁／攝影
來自台中的張先生就質疑，明明台中的候補人數達400多號，為何加班機僅有台北與高雄，就是沒有台中，讓他覺得很不合理。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場今天相當熱鬧，幾乎每個空間都擠滿候補與候機的民眾。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場今天相當熱鬧，幾乎每個空間都擠滿候補與候機的民眾。記者蔡家蓁／攝影

金門 機場 加班 情人節

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