影／大鯨魚在天上飛？ 大型風箏金門快閃演出民眾超驚喜

「哇，有大鯨魚在天上飛」！金門縣露營觀光發展協會連日來邀請台中幾位風箏玩家到金門施放大型風箏，並從昨日起一連兩天進行快閃表演，吸引超多民眾前往拍照打卡，不少小朋友看到鯨魚風箏遨翔於天際，都興奮的大叫，現場不時傳出尖叫聲與歡笑聲，氣氛溫馨。

放風箏快閃活動今天下午2點在雄獅堡施放，結果1點多就吸引不少民眾到場等待，看準大批人潮聚集，金門縣消防局第一大隊也把握良機，由大隊長陳叁奇率隊，到場進行防火宣導，提醒民眾安裝住警器。

據了解，今天的施放難度較高，受到地形、風況等因素影響，現場只施放兩隻大鯨魚上天，但還是吸引許多民眾拍照，湖埔國小還特地帶小朋友到現場寫生，小朋友拿著自己畫的鯨魚和天空中的鯨魚合照。

來自台中的風箏玩家林東緯說，這次他們有2位風箏特技好手，總共帶了4組大型風箏，總重達30公斤，其中最大的那隻「抹香鯨」風箏有18公尺長，要價2000多塊美金，相當台幣6萬多。

林東緯說明，昨天傍晚在慈堤那場「首放」，地形、風況都很好，放得很順利，所以能夠把所有帶來的所有風箏都放上天，但今天在雄獅堡旁沙灘這邊，受到地形限制，旁邊有建築物和樹林，阻擋風勢，加上地勢低窪，光是兩隻鯨魚風箏就放了半小時才飛起來，且起起伏伏，人要在旁邊監控，避免風箏落地、鯨魚「擱淺」。