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鑫龍騰在高鐵左營特區攻城掠地 鑫高鐵5期今動土

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
鑫龍騰開發「鑫高鐵5期」將蓋地下6層，地上32層，總戶數185戶。記者王昭月／攝影
鑫龍騰開發「鑫高鐵5期」將蓋地下6層，地上32層，總戶數185戶。記者王昭月／攝影

天玉集團旗下鑫龍騰開發（3188）位在左營高鐵特區的新案「鑫高鐵5期」，選在西洋情人節動土，基地臨近國道10號及高鐵、台鐵、捷運三鐵共構站體，交通四通八達，生活機能便利，將蓋39坪到59坪首換產品，參與動土的華南金控董事長張雲鵬相當看好未來發展。

「鑫高鐵5期」天玉集團第4個危老都更案，前身是御花園KTV，鑫龍騰開發以每坪200萬創新高價收購，規畫開發首換產品。

鑫龍騰開發總經理黃勁嘉說，受惠於S科技廊帶、台積電進駐高雄等建設利多，高鐵左營特區將是半導體產業核心，鑫龍騰持續在當地布局，新推出的「鑫高鐵5期」基地坐落於華廈路及重新路交叉口，占地517坪，將蓋成地下6層，地上32層大樓產品，每層6戶，合計185戶，其中1至8樓採SRC構造。

他表示，過去天玉集團在高鐵特區的推案甚受青睞，首購產品不到兩年即完銷，「鑫高鐵5期」未來在規畫上會以客戶的角度出發，包括庭園休憩空間、良好的室內格局及採光，每一項都會精心設計。

黃勁嘉也表示，鑫龍騰位在高雄中正一路的新案「中正O8」去年底已完工，總銷36億左右的「鑫天地2」預計今年第3季取得使用執照，相關建案陸續交屋後，今年營收有機會挑戰歷史新高。

儘管平均地權條例修正草案及國際通膨等因素不利今年房市推展，但鑫龍騰開發執行黃文柔表示，公司在營運上向來穩紮穩打，仍會按既定布局規畫迎接所有挑戰。

鑫龍騰開發在分任執行長及總經理的黃文柔(右）、黃勁嘉（左）姊弟聯手打理下，業績蒸蒸日上。記者王昭月／攝影
鑫龍騰開發在分任執行長及總經理的黃文柔(右）、黃勁嘉（左）姊弟聯手打理下，業績蒸蒸日上。記者王昭月／攝影
鑫龍騰開發「鑫高鐵5期」選在情人節動土，規畫建為首換產品。記者王昭月／攝影
鑫龍騰開發「鑫高鐵5期」選在情人節動土，規畫建為首換產品。記者王昭月／攝影
鑫龍騰開發「鑫高鐵5期」選在情人節動土，採先建後售。記者王昭月／攝影
鑫龍騰開發「鑫高鐵5期」選在情人節動土，採先建後售。記者王昭月／攝影

高鐵 半導體 台積電 高雄市

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