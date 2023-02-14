因應極端氣候 「1.5度糧食與消費轉型永續棧」今揭牌

全球暖化加劇，異常極端氣候衝擊各地，造成糧食減產與生物滅絕，為使台灣能因應危機、農業永續，屏科大與國科會合作，今舉辦「1.5度糧食與消費轉型永續棧」揭牌暨願景論壇；國科會副主委林敏聰表示，台灣永續棧為智庫與協作平台，盼跨域鏈結各界治理方案，提出前瞻性的本土轉型路徑。

揭牌儀式於上午10點半在屏科大大數據中心舉行，由國科會副主委林敏聰及屏科大校長張金龍共同主持，農委會主委陳吉仲、立委莊瑞雄等人出席力挺，也邀集多個地方團體展開跨領域產官學者與談活動，分享自身如何應變糧食生產與消費系統中的相關機會和挑戰。

屏東為台灣重要糧倉之一，深耕在地創校百年的屏科大以農立校，深知糧食安全與農業永續的重要性，有感於世界氣候極端化，積極投入多樣生產永續經營研究，校長張金龍說，大學富有研究量能，因此有其社會責任，全新的「永續棧」不僅因威脅另闢出路，更是社會溝通對話的平台，集思廣益尋求具體解決方案，實務地探尋糧食與消費的嶄新模式，

農委會主委陳吉仲回到家鄉，參與論壇聽取民間經驗，他說，中心名稱提到的1.5度，代表17年後全球將平均升溫1.5度，勢必強烈衝擊與氣候高度相關的一級產業，當務之急是擬定相應的調適策略，感謝持續在第一線打拚實作的夥伴，承諾會大力支持地方農業相關發展。