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因應極端氣候 「1.5度糧食與消費轉型永續棧」今揭牌

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
國科會副主委林敏聰副（左一）與屏科大校長張金龍（右一）與永續棧牌合影。圖／屏科大提供
國科會副主委林敏聰副（左一）與屏科大校長張金龍（右一）與永續棧牌合影。圖／屏科大提供

全球暖化加劇，異常極端氣候衝擊各地，造成糧食減產與生物滅絕，為使台灣能因應危機、農業永續，屏科大國科會合作，今舉辦「1.5度糧食與消費轉型永續棧」揭牌暨願景論壇；國科會副主委林敏聰表示，台灣永續棧為智庫與協作平台，盼跨域鏈結各界治理方案，提出前瞻性的本土轉型路徑。

揭牌儀式於上午10點半在屏科大大數據中心舉行，由國科會副主委林敏聰及屏科大校長張金龍共同主持，農委會主委陳吉仲、立委莊瑞雄等人出席力挺，也邀集多個地方團體展開跨領域產官學者與談活動，分享自身如何應變糧食生產與消費系統中的相關機會和挑戰。

屏東為台灣重要糧倉之一，深耕在地創校百年的屏科大以農立校，深知糧食安全與農業永續的重要性，有感於世界氣候極端化，積極投入多樣生產永續經營研究，校長張金龍說，大學富有研究量能，因此有其社會責任，全新的「永續棧」不僅因威脅另闢出路，更是社會溝通對話的平台，集思廣益尋求具體解決方案，實務地探尋糧食與消費的嶄新模式，

農委會主委陳吉仲回到家鄉，參與論壇聽取民間經驗，他說，中心名稱提到的1.5度，代表17年後全球將平均升溫1.5度，勢必強烈衝擊與氣候高度相關的一級產業，當務之急是擬定相應的調適策略，感謝持續在第一線打拚實作的夥伴，承諾會大力支持地方農業相關發展。

「1.5度糧食與消費轉型永續棧」聚焦在水資源和糧食間的鏈結。未來在糧食永續方面採減量化、再利用和再回收等概念，調節水種稻栽種模式，資源化沼渣沼液，推動農業循環經濟，轉型糧食消費習慣，結合資訊與通訊科技，促進跨域、跨界及公民參與合作。

國科會副主委林敏聰副（右二）、屏科大校長張金龍（左二）、農委會主委陳吉仲（右一）、立委莊瑞雄（左一）今出席「1.5度糧食與消費轉型永續棧」揭牌儀式。圖／屏科大提供
國科會副主委林敏聰副（右二）、屏科大校長張金龍（左二）、農委會主委陳吉仲（右一）、立委莊瑞雄（左一）今出席「1.5度糧食與消費轉型永續棧」揭牌儀式。圖／屏科大提供
正視氣候變遷，務實研擬調適策略，「1.5度糧食與消費轉型永續棧」今揭牌。圖／屏科大提供
正視氣候變遷，務實研擬調適策略，「1.5度糧食與消費轉型永續棧」今揭牌。圖／屏科大提供

屏科大 國科會 陳吉仲 暖化 水資源 極端氣候

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