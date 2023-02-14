高雄藍綠議員為幾點開會吵翻天 今午沒結論就散會

高雄市議會正舉行臨時會，審議112年度總預算，昨天民進黨市議員江瑞鴻提建議將下午開會時間從3點提早到2點，議長康裕成詢問在場議員意見獲覆議，變更議程動議成立。國民黨團總召陳美雅質疑，此事未事先與各黨團商量，意圖剝奪議員發言權，陳美雅今天下午要求清點人數，因在場議員人數沒過半，康裕成宣布散會。

明天下午議程究竟要從3點還是2點開始？康裕成說，明天下午就是2點開會，變更議程是經大會決議，不是她個人意見，明天若國民黨議員又有意見，「要清點（人數）就清點」。

康裕成強調，昨天確定變更臨時會下午開會時間議程後，議事組隨即傳簡訊給每一位議員，告知開會時間有變，及預定審議範圍為市府提案（墊付款案）等，過程非常清楚，一切按照議事程序，「不是我一個人決定的」。

「我們願意加班審預算，但不該用多數暴力改議程，技巧性讓議員不能發言！」陳美雅說，很多議員老早就排定選區會勘、選民服務等行程，臨時會議程怎能民進黨說變就變，事先沒和各黨團總召等人溝通，「民進黨怎能如此鴨霸？」

這是康裕成、陳美雅近期第二次在議事廳互槓，陳美雅說，她目前為止沒感受到議長願意溝通的誠意，希望彼此間能多些尊重，太強勢無助於和諧。