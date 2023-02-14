情人節怎麼過？陳其邁：想不到就太遜 兩人世界都不錯

今天是西洋情人節，高雄市長陳其邁下午召開市政會議。媒體詢問情人節要怎麼過？有否推薦市民去哪？他表示，市長的情人就是市民，今天大概會開會到很晚；情人若現在還想不到去哪裡就太遜了，高雄有許多漂亮的景點，其實屬於兩人的世界都不錯！

陳其邁說，剛在電梯碰到兩個市府同仁，問同仁情人節怎麼過？結果一個說要去6樓開會，一個說要去10樓開會。「市長的情人就是市民，所以今天大概會開會到很晚時間。」

陳其邁送給記者巧克力，下午也在臉書社群祝大家情人節快樂！準備好和心愛的人去哪裡度過了嗎？無論去哪，無論何時，只要一個微妙的體貼、一個為愛的改變，天天都會是情人節！如果還沒想好去處？網友力推的全台十大夜景包括愛河、高雄流行音樂中心、壽山情人LOVE觀景台、大崗山；還有最夯景點高雄燈塔、旗津星空隧道、旗津藍眼淚步道，都是愈夜愈美的所在。