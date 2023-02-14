快訊

勞保五年後恐破產？ 學者憂青年「跟破產勞保跳下懸崖」

「郭王會」登場 郭台銘攜柯文哲出戰2024？王金平駁斥：那個亂講

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路跑做公益 中山大學EMBA校友捐百萬助金門社福機構

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中山EMBA校友來金門參加金門馬拉松賽，並捐贈50萬善款給金門縣生命線協會。記者蔡家蓁／攝影
中山EMBA校友來金門參加金門馬拉松賽，並捐贈50萬善款給金門縣生命線協會。記者蔡家蓁／攝影

金門馬拉松於前天圓滿落幕，來自國立中山大學管理學院EMBA的107位校友，這次專程組隊來參加，除了來金門參賽外，也順便做公益，校友們短短48小時內就募得100萬元，並在金門家扶中心扶幼委員、名城電視董事長許雪芳的牽線下，將善款分別捐給金門縣家扶中心及金門縣生命線協會各50萬元，善舉受到各界肯定。

發起路跑捐款活動的中山大學EMBA傑出校友許雪芳表示，她某次在跟學長姐們聊天中提到，希望大家能夠跑1公里，就捐出100元，給金門地區做公益，沒想到獲得大家的高度認同與響應，這次校友們加總跑的路程約有2200公里，大家以1公里100元計算，募款20萬元捐給地區慈善機構，沒想到校友們熱烈回響，還把金額放大5倍，跑1公里改捐100元變成500元，樂捐金額最後也由20萬變成100萬元。

金門家扶中心主任李桂平表示，百餘位校友成員完成賽事後，全體慷慨解囊捐出公益善款，協助金門地區的社福慈善機構。其中金門家扶中心獲捐贈新台幣50萬元的善款，用來幫忙家扶中心的弱勢兒童和家庭，在生活及學習上給予支持。

在連年疫情的影響下，社福單位募款不易，此筆捐款猶如及時雨，填補了在接下來的這段時間，各個弱勢族群急待社會的關心和幫助，讓他們能盡快恢復正常的生活。

李桂平指出，許雪芳為金門家扶中心扶幼委員會資深的扶幼委員，資歷已有19年的時間，在2004年加入金門家扶中心的大家庭前，已經在地方上長期關心地方弱勢群族，在社會服務及公眾事務方面經常身先士卒並拋磚引玉，用實際的行動來幫助地區的弱勢群體。許雪芳在行有餘力之時，引導社會善良風氣不遺餘力，宣揚為善最樂來影響周遭友人及社會大眾，一起共同來完成濟弱扶傾的善行義舉，為地方人士所稱道。

金門家扶中心再次感謝許雪芳，以及參與此次金門路跑暨公益之旅的國立中山大學管理學院EMBA的善心，同時代表目前接受家扶中心扶助的220個家庭暨325個學童，表達最誠摯的謝意。

中山EMBA校友來金門參加金門馬拉松賽，48小時內募得百萬善款捐助弱勢團體。記者蔡家蓁／攝影
中山EMBA校友來金門參加金門馬拉松賽，48小時內募得百萬善款捐助弱勢團體。記者蔡家蓁／攝影
中山EMBA校友來金門參加金門馬拉松賽，並捐贈50萬善款給金門家扶中心。記者蔡家蓁／攝影
中山EMBA校友來金門參加金門馬拉松賽，並捐贈50萬善款給金門家扶中心。記者蔡家蓁／攝影
中山EMBA校友來金門參加金門馬拉松賽，並深入各處觀光旅遊。圖／中山EMBA校友提供
中山EMBA校友來金門參加金門馬拉松賽，並深入各處觀光旅遊。圖／中山EMBA校友提供

金門 家扶中心 中山大學

相關新聞

情人節怎麼過？陳其邁：想不到就太遜 兩人世界都不錯

今天是西洋情人節，高雄市長陳其邁下午召開市政會議。媒體詢問情人節要怎麼過？有否推薦市民去哪？他表示，市長的情人就是市民，...

路跑做公益 中山大學EMBA校友捐百萬助金門社福機構

金門馬拉松於前天圓滿落幕，來自國立中山大學管理學院EMBA的107位校友，這次專程組隊來參加，除了來金門參賽外，也順便做...

高雄市水利局投入18億元 啟動小港區汙水用戶接管

為改善市民居住環境，提升民眾生活品質，110年12月9日臨海水資源中心啟用後，市府水利局即展開臨海汙水區域內用戶接管設計...

搭自駕巴士遊園夢成真 墾丁森林遊樂區即將試行

智慧運輸是時代的潮流和趨勢，屏東縣政府向交通部爭取補助經費發展智慧運輸，去年9月「屏東縣智慧運輸中心」揭牌啟用，今年2月...

匠師搖籃 金門四分之一傳統閩南建築完成修復

2022年金門傳統匠師推廣教育班近期結訓。依統計金門閩南傳統建築達5000多棟，20年來修護完成1100多棟，佔比約1/...

高雄內惟藝術中心攜插畫家Croter打造祈願牆 為土耳其祈福

土耳其與敘利亞接壤處發生嚴重震災，為災區祈福，高雄市文化局在內惟藝術中心串連城市眾人祈願，邀在地插畫家Croter洪添賢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦