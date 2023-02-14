路跑做公益 中山大學EMBA校友捐百萬助金門社福機構

金門馬拉松於前天圓滿落幕，來自國立中山大學管理學院EMBA的107位校友，這次專程組隊來參加，除了來金門參賽外，也順便做公益，校友們短短48小時內就募得100萬元，並在金門家扶中心扶幼委員、名城電視董事長許雪芳的牽線下，將善款分別捐給金門縣家扶中心及金門縣生命線協會各50萬元，善舉受到各界肯定。

發起路跑捐款活動的中山大學EMBA傑出校友許雪芳表示，她某次在跟學長姐們聊天中提到，希望大家能夠跑1公里，就捐出100元，給金門地區做公益，沒想到獲得大家的高度認同與響應，這次校友們加總跑的路程約有2200公里，大家以1公里100元計算，募款20萬元捐給地區慈善機構，沒想到校友們熱烈回響，還把金額放大5倍，跑1公里改捐100元變成500元，樂捐金額最後也由20萬變成100萬元。

金門家扶中心主任李桂平表示，百餘位校友成員完成賽事後，全體慷慨解囊捐出公益善款，協助金門地區的社福慈善機構。其中金門家扶中心獲捐贈新台幣50萬元的善款，用來幫忙家扶中心的弱勢兒童和家庭，在生活及學習上給予支持。

在連年疫情的影響下，社福單位募款不易，此筆捐款猶如及時雨，填補了在接下來的這段時間，各個弱勢族群急待社會的關心和幫助，讓他們能盡快恢復正常的生活。

李桂平指出，許雪芳為金門家扶中心扶幼委員會資深的扶幼委員，資歷已有19年的時間，在2004年加入金門家扶中心的大家庭前，已經在地方上長期關心地方弱勢群族，在社會服務及公眾事務方面經常身先士卒並拋磚引玉，用實際的行動來幫助地區的弱勢群體。許雪芳在行有餘力之時，引導社會善良風氣不遺餘力，宣揚為善最樂來影響周遭友人及社會大眾，一起共同來完成濟弱扶傾的善行義舉，為地方人士所稱道。