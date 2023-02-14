高雄市水利局投入18億元 啟動小港區汙水用戶接管

為改善市民居住環境，提升民眾生活品質，110年12月9日臨海水資源中心啟用後，市府水利局即展開臨海汙水區域內用戶接管設計作業，分為6標工程，投入約18.2億元（中央補助92％，地方自籌8％）。小港區第一標用戶接管工程預計今年2月中旬決標，將先進行山東、大苓、二苓及三苓等4里汙水用戶接管，預計接管戶數5601戶。

高雄市水利局長蔡長展表示，小港區用戶接管工程，屬於高雄市臨海汙水區第三期實施計畫範圍，預計至115年間接管戶數達3萬6166戶，可提升高雄市用戶接管普及率約3.2％，屆時預計每日可輸送3.1萬噸汙水至臨海水資源中心處理後，供應臨海工業區使用，增加在地水資源運用與調度彈性，避免工業用水與民生用水的競爭。