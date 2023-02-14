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高雄市水利局投入18億元 啟動小港區汙水用戶接管

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
汙水用戶接管工程，後巷施工前情況。圖／高雄市水利局提供
汙水用戶接管工程，後巷施工前情況。圖／高雄市水利局提供

為改善市民居住環境，提升民眾生活品質，110年12月9日臨海水資源中心啟用後，市府水利局即展開臨海汙水區域內用戶接管設計作業，分為6標工程，投入約18.2億元（中央補助92％，地方自籌8％）。小港區第一標用戶接管工程預計今年2月中旬決標，將先進行山東、大苓、二苓及三苓等4里汙水用戶接管，預計接管戶數5601戶。

高雄市水利局長蔡長展表示，小港區用戶接管工程，屬於高雄市臨海汙水區第三期實施計畫範圍，預計至115年間接管戶數達3萬6166戶，可提升高雄市用戶接管普及率約3.2％，屆時預計每日可輸送3.1萬噸汙水至臨海水資源中心處理後，供應臨海工業區使用，增加在地水資源運用與調度彈性，避免工業用水與民生用水的競爭。

蔡長展強調，用戶接管普及率是城市進步指標之一，也是環境衛生改善的利器，依下水道法用戶接管工程原為住戶應自行辦理並接入汙水下水道系統，為提升用戶接管率，打造住家乾淨的生活空間，目前由政府免費辦理，希望住戶配合自行拆除，並提供施工維護空間單側排水至少需75公分、雙側排水至少需80公分，高度以有梁柱支撐無安全疑慮為原則。

汙水用戶接管工程，後巷施工後情況。圖／高雄市水利局提供
汙水用戶接管工程，後巷施工後情況。圖／高雄市水利局提供

高雄市 水資源 水利局

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