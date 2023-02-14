搭自駕巴士遊園夢成真 墾丁森林遊樂區即將試行

智慧運輸是時代的潮流和趨勢，屏東縣政府向交通部爭取補助經費發展智慧運輸，去年9月「屏東縣智慧運輸中心」揭牌啟用，今年2月自動駕駛巴士完成路線可行性評估，擇定先於墾丁國家森林遊樂區辦理，於22日載客試運行；交通旅遊處長黃國維說，透過試運行成果，將進一步爭取於一般道路試運行，逐步建構全縣智慧化交通運輸工具及服務。

黃國維說，次試運行車輛採郵輪式巴士載客方式，去程由墾丁森林遊樂區售票口至觀海樓，中間停靠遊客中心15分鐘，回程由觀海樓至售票口，中途遊客中心僅提供下車服務，全日來回共6班次，路線全長約1.9公里；考量本次為試運行載客，活動期間每班次僅開放6名乘客搭乘，將持續觀察運行狀況，評估開放搭乘人數。

他提醒，本次試運行活動只有兩周（2月22日至3月7日），提供民眾預約免費搭乘，搭乘民眾仍須購買墾丁國家森林遊樂區入園門票，除天候因素影響外，活動期間原則每日運行。活動自今天起開放預約，最晚預約時間為搭乘日期前3日下午5時前，名額有限，有興趣民眾請盡快預約。

他說，由林務局經營管理的墾丁國家森林遊樂區，是台灣第1座熱帶植物林，面積廣達75公頃、海拔高度約200至300公尺，對行動不便長者和幼兒的體力是不小負擔，引進自駕巴士供搭乘，遊園不再擔心會走到腳軟。期望未來透過高科技化的運輸工具，完成縣內觀光接駁最後一哩路，同時提升民眾對於大眾運輸搭乘意願，並進而提供偏鄉運輸服務，打造希望城市。