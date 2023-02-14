匠師搖籃 金門四分之一傳統閩南建築完成修復

2022年金門傳統匠師推廣教育班近期結訓。依統計金門閩南傳統建築達5000多棟，20年來修護完成1100多棟，佔比約1/4；就技藝傳承而言，也讓金門成為傳統匠師培育搖籃。

依金門縣政府建設處統計，自2001年陸續投入新台幣10億2000萬餘元，鼓勵民眾對傳統建築物進行修復。目前已修復完成721棟，不只在文化層面保存傳統風貌，也為金門增添豐富觀光資源。

國立金門大學建築系副教授曾逸仁接受中央社記者訪問表示，金門閩南傳統建築逾5000棟，縣府每年有近40棟傳統建築修護能量；加上金門國家公園範圍內傳統建築修繕。兩者合計20年來完成1100多棟，佔比約1/4；除了數量，從地方文化、技藝傳承來看，只有金門做得到，盼縣府投入更多資源。

建設處表示，隨傳統匠師逐漸凋零，傳統建築修復產業面臨修復能量不足、傳承斷層問題。縣府自2018年委託國立金門農工辦理「金門傳統匠師推廣教育班」，培養修復古蹟和傳統建築修復人才。

3年來推廣班通過考核41名，並進入傳統建築、古蹟及歷史建築的修復營造廠商任職。學員中包括泥作（土水）黃延南和邱祥晨，以及彩繪作董岳燊更進一步爭取文化部傳統匠師資格。

金門傳統匠師推廣班分初階、進階2年制，現已發展成土水、大木作、繪圖設與工地管理3班。2022年有基礎班18名學員及進階班15名學員完成培訓，學員年齡在23到55歲之間。

2022匠師推廣班結訓典禮昨天下午舉行，由副縣長李文良頒發學員證書。他致詞表示，閩南傳統建築遍布島上，是金門文化的結晶，期許這些修復新血為金門傳統建築提高修復量能。金門農工校長吳志衍說，傳統匠師推廣教育班培育的人才，未來配合文資局匠師認證，金門將成為台灣地區傳統匠師的搖籃，也成為台金兩地亮點。

隨傳統匠師逐漸凋零，傳統建築修復產業面臨修復能量不足、傳承斷層問題。金門縣政府自2018年委託國立金門農工辦理「金門傳統匠師推廣教育班」，培養修復古蹟和傳統建築修復人才，2022年金門傳統匠師推廣教育班近期結訓。 中央社（金門縣政府提供）