高雄內惟藝術中心攜插畫家Croter打造祈願牆 為土耳其祈福

土耳其與敘利亞接壤處發生嚴重震災，為災區祈福，高雄市文化局在內惟藝術中心串連城市眾人祈願，邀在地插畫家Croter洪添賢設計圖樣，以建築投影與窗貼設計「祈願牆」。外牆投影時間即日起至2月28日，每天下午5點半到深夜12點，民眾可於開館時間將祝福話語寫於貼紙貼上祈願牆，為土耳其祈福。

Croter以繪本《什麼將把你帶走》獲第46屆金鼎獎圖書插畫獎，他指出，台灣曾經歷921等大地震，他非常理解歷劫之後驚嚇與無助的時刻，所以設計一個簡潔的圖像，想要傳達台灣的幫助希望像輕輕地擁抱與呵護著無助的災民。台灣除了提供實際的金援與物資，更希望將友愛同理之心傳達給彼方，告訴他們並不孤單，台灣與他們站在一起。

高雄市長陳其邁表示，土耳其是在921大地震之後第一個抵達台灣協助搜救的友國，這次的震災高雄也非常關心土耳其的情形，除了他個人捐出1月所得支援災後復原，上周也在愛河以智慧燈光系統點起土耳其藍的燈光，用整座城市的能量為土耳其祝禱。感謝插畫家一起在內惟藝術中心純白建築投影上高雄對土耳其的祝福，更邀請民眾傳遞愛與希望的正向力量。