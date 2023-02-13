校門前常有汽機車爭道 屏縣道187乙線拓寬打通瓶頸

屏東縣南州鄉慈惠醫護專科管理學校的校門前馬路幅寬度不一，經常發生汽機車爭道，屏縣府提出道路改善拓寬計畫，今天正式通車，打通交通瓶頸，管線下地可見大武山美麗天際線。

為改善縣道187乙線南州至東港路段壅塞、危險情形，屏東縣府爭取公路總局生活圈道路計畫補助新台幣4億4041萬進行拓寬改善，今天舉行完工啟用典禮。

屏東縣長周春米表示，縣道187乙線串接通往崁頂鄉與東港鎮道路、國道3號南州交流道及省道台1線，是南州鄉內重要聯外道路，過往道路路寬僅8至12公尺、雙向各一車道；拓寬工程後，全面改善道路排水與路燈照明等設施，並建置共同管道系統，將既有架空管線全面下地，讓美麗的大武山一覽無遺。

周春米表示，過去施工期間造成不便，有賴警察局在上下班及上下學交通尖峰時段，進行管制與疏導，感謝居民包涵，才能讓工程如期進行完工。

工務處指出，縣道187乙線拓寬工程全長約3公里，歷時近2年工程期，在今天正式通車。道路整體拓寬至15公尺，雙向各增設機慢車道及人行步道，大幅改善原有汽機車爭道及學生通行安全問題，也透過共同管道建置與孔蓋下地提升道路品質及景觀綠化，促進地方整體發展繁榮。