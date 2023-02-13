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一卡通數據密碼大揭密 將轉型數據科技公司

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
一卡通特展今起在駁二藝術特區開幕，以交通搭乘、民生消費、生活繳費及社群互動為四大情境主題，讓數據實體化。記者徐白櫻／攝影
一卡通特展今起在駁二藝術特區開幕，以交通搭乘、民生消費、生活繳費及社群互動為四大情境主題，讓數據實體化。記者徐白櫻／攝影

你知道嗎？一卡通使用者女性多於男性，一天當中，最多人集中於中午時間刷卡，一年之中以7月的使用量最高。一卡通公司成立滿9年，用戶超過550萬人，累積龐大數據資源，今起在高雄駁二藝術特區舉辦特展，讓外界一窺電子支付的數據世界，也宣告一卡通啟動全新電子支付產業的商業模式，轉型發展數據科技。

一卡通今天起至2月28日在駁二大勇倉庫群舉辦「數據賦能．無限可能」特展活動，高市府經發局長暨一卡通公司董事長廖泰翔宣布啟動 3.0 全新數據商業模式及策略合作夥伴，並與凱絡媒體公司及緯謙科技公司簽署合作意向書，未來走向精準行銷及推動ESG綠色運具服務，著手進行POC驗證，協助企業實現減碳ESG目標。

廖泰翔指出，iPASS MONEY電子支付用戶550萬，使用場域達44萬個據點，是唯一完整橫跨全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳四大領域的支付工具，單月儲值金額超過220億，市占率近7成。

市長陳其邁使用超大張一卡通在現場感應，象徵性替活動拉開序幕。他表示，一卡通一路從電子票證、電子支付到現在進入金融科技領域，企業必須應用創新科技來開拓市場才能站穩腳步，不斷創新，找尋好的解決方案或商業模式，一卡通若是股票上市公司，屬於好的潛力股。

一卡通公司指出，依據使用者性別分析，男42％、女59％，用途分別為交通搭乘35.96％、社群轉帳32.28％、民生消費26.04％、生活繳費5.73％，此次特展以一卡通的交通搭乘、民生消費、生活繳費、社群互動等四大情境當主題，讓數據實體化，並運用 AR 擴增實境讓虛擬數據與實體場景結合，帶領民眾進入數據分析世界。

一卡通特展今起在駁二藝術特區開幕，以交通搭乘、民生消費、生活繳費及社群互動為四大情境主題，讓數據實體化。記者徐白櫻／攝影
一卡通特展今起在駁二藝術特區開幕，以交通搭乘、民生消費、生活繳費及社群互動為四大情境主題，讓數據實體化。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁使用巨大一卡通替特展活動開幕。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁使用巨大一卡通替特展活動開幕。記者徐白櫻／攝影

一卡通 駁二 市占率

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