蔡英文視察中鋼再生水節水措施 中鋼：1滴水可以用5次

蔡英文總統、經濟部長王美花與高雄市長陳其邁，今天視察中鋼公司再生水及節水措施。用水大戶中鋼表示，每日用水量採用多層次回收再利用，「1滴水可以用5次！」循環回收率達98.4%，也遠高於政府要求的75%；儲水池水面型太陽光電系統，是國內第一個工業區大型儲水槽的應用案例。

中鋼用水主要用在冷卻設備、冷卻鋼品及除鏽，每日循環用水量750萬噸。中鋼總經理王錫欽表示，公司致力提高用水效率，多層次回收再利用，實施用水4R措施，每日補水量由16.5萬噸降至12.4萬噸。其中自來水占6.35萬噸，都汙再生水占6.05萬噸。

王錫欽表示，中鋼持續布署推動水源多元化，未來再生水比例提升至57%，並導入海淡水，除降低缺水風險，並節約珍貴自來水資源保留給民生用途。對於低成本海水淡化整合製程開發，中鋼與工研院合作開發關鍵技術，已初步建立三項核心技術，可降低產水成本每噸10元，未來將推進百噸級示範場，除放大驗證外，並積極提升技術能量， 持續降低成本。

中鋼董事長翁朝棟向蔡總統介紹儲水池水面型太陽光電系統，中鋼北站大水池面積約1萬2500公方公尺、深度6公尺，可儲水6.5萬公噸。水面型太陽光電系統設置總量為1.21MW，模組4049片，年發電量約150萬度。結構由模組、浮體、 支架、及沉錨組成，其中接觸水面的 浮體採用食用級高密度聚乙烯材質，符合飲用水等級安全規範；模組則以鋁合金支架鎖固在主浮體上，以沉錨固定於水面。

高雄市水利局長蔡長展表示，高雄再生水計畫整體規畫，中央提供經費補助約174億元、市府自籌17.2億元；

至111年每日供應7.8萬噸再生水，未來總計供應21萬噸再生水。橋頭再生水廠去年底完成招商，115年可日供水3萬噸，供應楠梓產業園區用水；鳳山再生水廠是全國首座公辦再生水廠，108年日供水4.5萬噸，預計擴充新增0.5萬噸，供應臨海工業區用水；臨海再生水廠110年底日供水3.3萬噸，預計擴充新增2.7萬噸，供應臨海工業區用水；楠梓再生水廠可行性評估中，117年日供水７萬噸，可供應楠梓產業園區及楠梓科技產業園區用水。