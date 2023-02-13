慈惠醫專校門前常汽機車爭道 屏縣道187乙拓寬打通節點

屏東縣南州鄉慈惠醫護專科管理學校的校門口前路幅寬度不一，該路段也是南州鄉聯外重要道路之一，上下學發生汽機車爭道，還曾發生死亡車禍，屏縣府2018年提出道路改善拓寬計畫，前年動工，今正式通車，道路拓寬後，管線下地，天氣好還可看到大武山美麗天際線。

縣長周春米說，縣道187乙線南州至東港路段，向西串接縣道187線往崁頂鄉、東港鎮，向東銜接國道3號南州交流道及省道台1線，是南州鄉重要聯外道路。原道路寬僅8至12公尺、雙向各一車道，經常發生汽機車爭道，上、下班（學）時段顯擁擠險象環生，影響用路人及學校師生行車安全。

縣府改善該路段路寬及車道不足問題，提報「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)104～111年計畫」，獲交通部公路總局核定總經費4億4041萬元辦理。

縣府工務處指出，拓寬工程全長約3公里，2021年3月開工後，分兩標同步施工，歷時近2年，今正式通車，道路拓寬至15公尺，雙向各設置一快一機慢車道，道路排水與路燈照明等設施，配合拓寬工程建置共同管道系統，既有架空管線全面下地，道路鋪面採用開放級配瀝青可減少路面積水及行車水霧現象，也利用慈惠護校前水利大排設置人行道及綠帶。

周春米說，這條道路是南州重要對外道路，之前寬度不一， 8到12公尺不等，又緊鄰學校，感謝150多名地主提供做為道路使用，道路設計強化人行道拓寬，建置共同管道系統，電線電纜地下化，天氣好時還可看到北大武山。

慈惠醫護管理專科學校教官歐玉琴說，校門口周邊交通大多出現人車搶道情況，學校採人車、汽機車分流，大門口是汽車出入，機車從東、西側門管制進出，上下班車流量，上學時段汽車約100輛次，機車約150輛次，道路拓寬後有助於交通改善，路口前並設置告示牌提醒限速40。