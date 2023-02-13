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霧鎖金門致上午航班停飛 金門馬拉松千名選手受困機場
金門機場今受濃霧影響，上午班機全數取消，有上千名旅客受困機場，其中幾乎都為周末參與「金門馬拉松」的選手。金門機場表示，目前濃霧影響飛安下暫停起降，中午有機會復飛，但真正濃霧散去可能要到傍晚，氣候許可下會協調各航空公司加派加班機，努力疏運旅客回台。
濃霧影響下，金門機場能見度僅有100公尺，遠低於正常起降的800公尺標準，因此機場關場；截至目前，上午的航班全數取消，上千名旅客滯留金門，而且清一色都是周末到金門參加「金門馬拉松」的選手，縣長陳福海上午也特別前往機場關切及瞭解後續加班機事宜。
旅客陳小姐表示，自己原本搭乘今天9點50分的班機回台灣，現在卻要等候公布，還是希望今天能搭上，若沒有原本班機，也只能等後補，甚至準備留宿與請假。旅客顧先生也說，原本預計今天回台灣上班，但濃霧影響下，現在還不知道什麼時候重開機場；現在機場人很多，若天氣許可下，看能不能加班機，趕快運輸大家回台灣；若真的今天無法回去，住的問題也希望航空公司能協助處理。
金門航空站主任洪念慈說明，金門機場目前仍濃霧籠罩，基於安全因素暫停起降，依照氣象系統預報，中午有機會，但還是要看天候狀況。預估傍晚左右鋒面將至，濃霧才有完全散去的可能，天氣許可下，屆時將協調各航空公司加派加班機，努力將旅客疏運回台，如果今天還無法疏散完畢，也會在明天爭取加班機疏運旅客。
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