不講武德！迎接228連假 高雄夜未眠愈夜愈CHILL

高雄近期大型演唱會接二連三登場，國內外知名大咖雲集，吸引粉絲朝聖，勢必引爆另一波「高雄熱」，加上228連假即將到來，高雄市觀光局整合資源，推出「愈夜愈好玩」好玩卡產品，推薦60間知名酒吧及餐酒館、超過100間老味店家、絕美夜間景點等，要留住參加演唱會的粉絲，可盡情規畫續攤行程，享受高雄夜之美。

高雄市觀光局長高閔琳說，觀光局團隊用心推廣高雄夜間觀光，搭配上半年各式演場會活動，邀請海內外粉絲一起來高雄追星，透過音樂及熱情嗨翻高雄，也將高雄夜間美景美食分享到世界各地。

高閔琳也說，高雄愈夜愈美麗、愈夜愈好玩，各式燈光為高雄添上漂亮的夜妝，除有入選全台十大夜景的壽山情人LOVE觀景台、高雄燈塔、旗津星空隧道、旗津藍眼淚步道、高雄流行音樂中心等高人氣打卡點。觀賞美景更不能少了美食佳餚，觀光局精心彙集港都特色酒肆及夜間咖啡廳，涵蓋高雄市13區、60家高雄各地的特色酒肆，從餐酒館、日式燒肉、Speakeasy酒吧、居酒屋等，還有數家深夜咖啡廳，華麗、幽雅、輕奢等主題應有盡有，不論是演唱會激情過後、下班放鬆小酌或和家人好友深夜聊心都適合。

高雄蓮潭燈會已畫上完美句點，高閔琳建議，意猶未盡的朋友可安排觀賞「光之塔獻禮」及「曹公光圳」等，即日起展至2月28日止，歡迎大家來體驗在地小而美的光之展演，參加完演場會、逛完燈展或賞完夜景，再到特色餐酒館或咖啡廳小聚，發掘高雄夜間旅遊新魅力。

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