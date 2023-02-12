2023金門馬拉松 古寧鄉親啦啦隊夾道歡迎

金門馬拉松賽睽違三年復辦，各界不少人關注參賽選手，不過今年特別的是，全馬馬拉松折返點在古寧頭關帝廟前，不少古寧國小師生及古寧社區鄉親所組成的超過兩百人的加油啦啦隊伍，為選手們夾道兩側歡迎，加油聲此起彼落，十分熱鬧、盛況空前，成為今天賽事中另一種風景。

古寧頭城牆門為金門地標之一，也是金門馬拉松必經打卡景點，今年因疫情稍緩且配合金門大橋之啟用，路線更改，42公里全馬賽程安排跑至古寧頭關帝廟前折返，讓古寧頭雙鯉湖畔頓時更顯活絡繽紛生氣盎然。

古寧國小師生以自由報名方式，30多人組成啦啦隊加油隊伍共襄盛舉，並將前幾年由學校教師陳韶翎指導學生彩繪之啦啦隊加油看版矗立路旁，吸引現場馬拉松跑者駐足打卡。小學生們一早7點30分就到關帝廟旁集合準備，雙手拿著彩球，配合動感的音樂聲起舞，精神抖擻、笑臉迎人，還不時的為跑全馬馬拉松1900多名跑者加油打氣，許多跑者看見孩童活力四射揮動彩球的天真模樣，還合影留念，比「讚！」。