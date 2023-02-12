台灣研發的植物硒擴大技轉 2024年可望創造6億佳績

台灣首將硒導入植物發展成「超級食物」，萃取出99%的有機硒，經動物實驗證實可由人體吸收，台灣優化細胞發展協會科研團隊進一步開發成類新藥等級植物硒技轉多家生技業，獲東南亞市場青睞，技轉企業聯盟2024年有信心締造6億元佳績。

台灣優化細胞發展協會今天舉辦第2屆植富硒研討會暨成果發表，並將抗衰老原料技轉新硒望等10家生技業者。協會表示，技轉企業聯盟2022年成功創造2.1億營收，2024年有信心會更好。

台灣優化細胞發展協會創立時集結生技、醫療及農業等領域專家學者，積極投入植物硒研究。協會理事長李衡昌表示，硒元素在國際期刊共發表超過4萬篇研究，協會應用為研究理論，全面論述硒元素的作用機轉，獲全球醫學界重視。7年多來已孕育出50種以上富硒植物，也朝藥用植物發展。目前植物硒原料已提供大陸、日本及東南亞等國生技業。

「藉由植物本體的轉換機制，將天然無機硒轉換為自然有機硒，有利於人體完全吸收」，李衡昌指協會研發的植物硒類新藥原料，經福建省福州市官方檢驗數據顯示，量產化的植物硒高達每公斤890毫克，有機硒含量達99％，可供生技廠製造高純度的類新藥。 。

目前台灣優化細胞發展協會已利用青花菜及山苦瓜兩種高抗氧化的植物為載體，開發出植物硒類新藥原料，另開發出抗衰老醫療等級天然植物萃取類新藥配方，順利技轉會員廠商。也從富硒竹薑裡的薑辣素，經萃取、發酵提取可放大保健食品功效的「SZ-0989」新複合物。