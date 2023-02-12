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影／屏東妙光禪寺捐百萬 為土敘地震祈福

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
屏東縣各宗教團體聯合祈福活動邁入第9年，今天上午在屏東潮州妙光禪寺舉行「以愛為名，迎春祈福」活動，屏東縣長周春米（左二）前往參加。圖／妙光禪寺提供
屏東縣各宗教團體聯合祈福活動邁入第9年，今天上午在屏東潮州妙光禪寺舉行「以愛為名，迎春祈福」活動，屏東縣長周春米（左二）前往參加。圖／妙光禪寺提供

屏東縣各宗教團體聯合祈福活動邁入第9年，今天上午在屏東潮州妙光禪寺舉行「以愛為名，迎春祈福」活動，縣長周春米也率各局處長到妙光禪寺為縣民祈求新的一年身心健康，縣長周春米表示，盼集結宗教穩定人心的力量，讓縣民在幸福城市中「屏」安生活，讓新的一年可以國泰民安、風調雨順，也希望透過宗教祈福的儀式，為台灣帶來平安，消弭災厄。為響應此次活動，屏東縣境內各宗教團體，包括佛、道、基督教、一貫道等，共同發起為期2天，共計5場的祈福法會。

妙光禪寺住持釋見引表示，在妙光禪寺登場的點燈除疫祈福法會，動員全縣諸山長老法師數百人，場面隆重肅穆。她也特別提到，上周發生的土耳其、敘利亞大地震死傷上萬人，急需各界的幫忙，他們理解天災帶走至親家屬的那種痛，因此也想為土耳其和敘利亞的受災民眾祈禱、募愛，盡一分力。今天的法會特別為土敘往生者、傷者及家屬與救難人員祈福，希望逝者往生淨土，傷者與家屬及救難人員早日遠離傷痛陰霾，廟方也將捐出新台幣一百萬元給衛福部，為當地災民盡一份心力。

屏東縣各宗教團體聯合祈福活動邁入第9年，今天上午在屏東潮州妙光禪寺舉行「以愛為名，迎春祈福」活動，妙光禪寺住持釋見引捐出百萬幫助土敘地震災民。圖／妙光禪寺提供
屏東縣各宗教團體聯合祈福活動邁入第9年，今天上午在屏東潮州妙光禪寺舉行「以愛為名，迎春祈福」活動，妙光禪寺住持釋見引捐出百萬幫助土敘地震災民。圖／妙光禪寺提供
屏東縣各宗教團體聯合祈福活動邁入第9年，今天上午在屏東潮州妙光禪寺舉行「以愛為名，迎春祈福」活動。圖／妙光禪寺提供
屏東縣各宗教團體聯合祈福活動邁入第9年，今天上午在屏東潮州妙光禪寺舉行「以愛為名，迎春祈福」活動。圖／妙光禪寺提供

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