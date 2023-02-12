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屏東市公園遊戲場逾6成不符法規拆除 居民盼恢復遊戲場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市忠孝公園的遊具拆除後，公園內顯得空盪盪。記者劉星君／攝影
屏東市忠孝公園的遊具拆除後，公園內顯得空盪盪。記者劉星君／攝影

衛福部頒布「兒童遊戲場設施安全規範」，屏東市公所管理17座鄰里公園，有11座公園的遊戲場在今年1月中旬前，因不符法規標準拆除，6座經改善後保留，屏東縣議員黃明賢、市民代表傅建雄、豐年里長蕭源聖等近期接獲民眾反映，希望能恢復鄰里公園內遊戲場功能，讓公園充滿孩童笑聲。

衛福部頒布「兒童遊戲場設施安全管理規範」規定，各縣市政府及所屬管理機關針對2017年1月25日前已設置兒童遊戲場設施，應今年1月24日前完成備查，無法備查者須拆除或封閉使用，以維護兒童遊戲安全。

屏東市豐年里長蕭源聖說，公所在1月15日前將不合格遊具拆除後，他就陸續接獲多通電話，民眾盼能恢復遊戲場功能，以里內忠孝公園為例，忠孝公園一旁是身障福利館、忠孝國小，居民知道遊具拆除不會再恢復後，都覺得很可惜。

屏東市民代表傅建雄說，鄰里公園的遊具雖不像共融公園多樣化好玩，但對爸爸媽媽、爺爺奶奶與小朋友來說，是離家最近可以遊憩地方，希望市公所看到這樣需求。有些鄰里公園因為緊鄰縣府設共融公園，不合格遊具拆除，可利用共融公園，但也應具體向民眾說明拆除，或後續是否可能將遊戲場蓋回來。

屏東縣議員黃明賢說，忠孝公園內的遊具，是孩童們共同回憶，孩童們在鄰里公園內有遊憩需求，檢驗不合格要配套措施，而不是認為拆除後就不需要，也會向縣府爭取相關補助，讓鄰里公園遊戲場蓋回來。

屏東市長周佳琪說，維護兒童遊戲安全，屏東市公所重新檢驗及改善17座鄰里公園，11座公園的遊具，因不符法規標準拆除，會傾聽市民心聲，審慎評估鄰里公園中是否需設置遊具設施，未來向縣府爭取補助及編列預算，打造更好公園環境。

縣府工務處指出，屏東縣鄉鎮鄰里公園19個老舊列管，16個完成改善，另三座分別在新埤鄉、九如、佳冬鄉鄰里公園尚未拆除但已封閉，若公所相關反應可以提報後，再專案評估。

屏東市忠孝公園遊具拆除後，縣議員黃明賢（左）、市民代表傅建雄（中）與豐年里長蕭源聖接獲許多民眾反映，希望能將遊戲場找回來，遊戲場拆除後，地墊不平整恐影響安全，相關單位正視。記者劉星君／攝影
屏東市忠孝公園遊具拆除後，縣議員黃明賢（左）、市民代表傅建雄（中）與豐年里長蕭源聖接獲許多民眾反映，希望能將遊戲場找回來，遊戲場拆除後，地墊不平整恐影響安全，相關單位正視。記者劉星君／攝影

屏東縣 議員 衛福部

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