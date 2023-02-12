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今年度補助澎湖南方四島活動 開放申請至3月15日止

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
海上巡航欣賞頭巾嶼等島礁。圖／營建署提供
海上巡航欣賞頭巾嶼等島礁。圖／營建署提供

海洋國家公園管理處表示，為延續傳承海島文化人文精神，已持續6年辦理澎湖南方四島活動補助，讓國家公園與社區一同守護在地生態及傳承民間特色文化。今年已開放申請。

內政部營建署表示，詳細資訊可至海管處全球資訊網（ https://www.marine.gov.tw/ ），首頁／行政資訊／政府資訊公開／行政指導文書）下載「海洋國家公園管理處補（捐）助民間團體辦理澎湖南方四島國家公園活動作業要點」參考相關規定，並在3月15日前（郵戳為憑）以紙本寄送至海管處（811017高雄市楠梓區德民路26號）收。

海管處表示，國家公園在成立初期即訂定補（捐）助要點，獎勵民間團體辦理環境教育或傳統文化保存發揚活動。為使補助對象及活動內容與國家公園更緊密連結，補助對象分為2種類型，第1類為國家公園區域內已立案之民間團體，第2類為與國家公園業務相關並經政府立案之非營利或公益性民間團體。每案補助額度在活動計畫經費二分之一內，第1類團體最高補助10萬元，第2類團體最高補助5萬元。

海管處指出，至今已補助37場次活動，經費累計超過257萬元，偕同民間團體辦理澎湖南方四島環境教育、生態旅遊、保護海洋、淨灘及海漂垃圾研習等生態、海洋保育活動；此外，對於澎湖討海生活所衍生出的在地信仰文化，如東嶼坪安塔遶境、東嶼坪池府王爺聖誕祈福、西嶼坪水仙王誕辰慶典祈福等，也都是海管處補助與支持的範圍，強調無論有形的生態或無形的傳統歲時祭儀文化，皆可讓民眾能更全面認識澎湖南方四島的多元特色。

海管處表示，澎湖南方四島在陸路或海域均具有豐富自然景觀與文化資源，誠摯歡迎民間團體提出申請，讓民眾、社區與國家公園三方建立起良好的互動關係。

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