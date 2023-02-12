金門馬拉松競賽組今早開跑 首次跨金門大橋還可領初馬酒

第16屆金門馬拉松近日熱鬧開跑，其中競賽組活動於今早7點起陸續起跑，共8000位跑者熱情參與，特別的是今年是是疫情後睽違3年復辦，且首次跨越去年剛落成的金門大橋，讓跑者能順道至烈嶼鄉欣賞美景。另外，今年還首創限額「初馬獎」，首次報名全馬者，完賽後可獲獎座及初馬酒1瓶。

金門馬拉松今天接續昨天休閒組接力登場，於今早上7點陸續開跑，賽事分路跑組、半程馬拉松和全程馬拉松3組，報名人數各有3300人、2789人和1911人總計8000位跑者參賽，分別自今日上午7點、7點10分和7點20分在金馬聯合服務中心前廣場起跑，場面相當熱鬧，還有樂天女孩啦啦隊帶來精采熱舞揭開序幕。

金門縣政府副縣長李文良代表致詞時表示，眾所期待的金門馬拉松睽違3年終於再次登場，今年活動首次跨越金門大橋，跑者還可順道至烈嶼鄉欣賞美景及旅遊；祝福大家順利完成賽事，奪取佳績。行政院政務委員張景森及陸委會副主委邱垂正也特別致詞，祝福賽事順利完成。

縣府指出，疫情後登場的金門馬拉松配合金門大橋的通車，跑者們首次可以跨越金門大橋成為亮點，一開放報名即呈秒殺狀態，非常熱門，縣府也特別管制金門大橋，於今日上午7點起至10點30分止，全線禁止車輛通行，以提供跑者舒適且安全的路跑環境。

金門教育處表示，完成活動者可領取活動專屬金門高粱瓷瓶主題酒1瓶、風味餐、運動大毛巾、完賽獎牌等完賽禮，另有贊助廠商提供之豐富贊助品，跑友們並可參加摸彩，有機會可抽中與自己體重等重之金門高粱酒及立榮航空提供之機票；兌換現場也安排活動表演，讓大家休息欣賞。

縣府提到，為鼓勵跑者到金門挑戰人生的第一個全馬，今年賽事特別首創初馬獎，報名全程馬拉松的選手可於線上報名時，勾選42KM+初馬獎選項（限額600名），完賽後現場可憑號碼布領取初馬獎獎座及金酒公司贊助初馬酒1瓶。

另外，因疫情後逐步解封，縣府也請金城鎮公所、金寧鄉公所、烈嶼鄉公所等鼓勵65歲以上民眾及社區報名組隊，為跑者加油；陸軍金門防衛指揮部也於金門大橋引道旁設置武器陳展，吸引不少跑者的目光。