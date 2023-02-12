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屏東燈節夢幻情人橋 滿滿的粉紅戀愛氛圍

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東燈節萬年溪燈區，規畫充滿粉紅戀愛氛圍「夢幻情人橋」，情人節當天邀請來情人橋浪漫合影。圖／屏東縣府提供
屏東燈節萬年溪燈區，規畫充滿粉紅戀愛氛圍「夢幻情人橋」，情人節當天邀請來情人橋浪漫合影。圖／屏東縣府提供

西洋情人節2月14日適逢上班日，為讓天下有情人在忙碌之餘也有滿滿的幸福感，屏東縣政府傳播暨國際事務處在屏東燈節萬年溪燈區，規畫充滿粉紅戀愛氛圍「夢幻情人橋」，情人節當天更舉辦「LOVE 兔 U」活動，情侶在夢幻情人橋任一處合照並上傳個人臉書或Instagram，即可獲粉紅小禮，工作日同樣充滿戀愛儀式感。

傳播處表示，今年屏東燈節長達47天，橫跨農曆年節、西洋情人節與228連假，為讓燈節適合各年齡層與不同族群，三大燈區以不同主題策展，萬年溪燈區「夢幻樂園」為主題，打造浪漫童話世界，將萬年溪景觀橋設計成「夢幻情人橋」佈滿粉紅色燈海，夜空中畫出一道粉紅弧線，橋上還放置2組「粉紅戀愛兔」燈飾，讓整座景觀橋充滿戀愛氛圍。

傳播處表示，為讓民眾工作日同樣能度過浪漫的情人節，2月14日推出「LOVE 兔 U」活動，只要當天燈區點燈後，與另一半在萬年溪景觀橋上浪漫合照或自拍，並上傳個人臉書或Instagram，即可於當日晚間5點半至10點至萬年公園服務台兌換粉紅小禮物，限量1000份，歡迎民眾情人節到萬年溪燈區浪漫放閃。

單身的朋友也別擔心，同樣能邀請心目中重要的人或暗戀對象一起逛燈區，也能一起參加「LOVE 兔 U」活動，散步在浪漫的萬年溪燈區，走過「夢幻情人橋」保證戀愛指數狂飆。

2023屏東燈節到2月28日，2月25日晚間7點，將由知名表演藝術團隊「舞鈴劇場」，在縣民公園帶來《南島天光》演出，演出打破傳統舞台框架，融合地景、水域生態，還有華麗煙火秀，帶給大家視覺全新體驗。

屏東燈節相關活動訊息，民眾可關注「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書或上「2023屏東燈節」活動官網查詢。

屏東燈節萬年溪燈區，規畫充滿粉紅戀愛氛圍「夢幻情人橋」，情人節當天邀請來情人橋浪漫合影。圖／屏東縣府提供
屏東燈節萬年溪燈區，規畫充滿粉紅戀愛氛圍「夢幻情人橋」，情人節當天邀請來情人橋浪漫合影。圖／屏東縣府提供
屏東燈節萬年溪燈區，規畫充滿粉紅戀愛氛圍「夢幻情人橋」，情人節當天邀請來情人橋浪漫合影。圖／屏東縣府提供
屏東燈節萬年溪燈區，規畫充滿粉紅戀愛氛圍「夢幻情人橋」，情人節當天邀請來情人橋浪漫合影。圖／屏東縣府提供

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