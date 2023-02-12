國際郵輪回歸 岸上觀光行程與旅遊諮詢服務應有盡有
疫情趨緩，今年3月將有國際郵輪重返台灣市場，高雄市為迎接今年3月6日疫後雙郵輪首次掛靠高雄港的各國郵輪旅客，早已備妥「高雄城市魅力、北高山珍行、海海人生遊、高雄果真香」等4條建議適合團客的一日遊行程，擁抱疫後商機。
高雄市海洋局也針對不想跟團、偏好自由行的散客，規畫「魅力市射、時光機搭乘遊、藝遊未盡、港都潮旅」等4條適合自由行旅客的岸上觀光行程，輔導梓官區漁會、安心石斑故事館、舊振南漢餅文化館、原鄉緣紙傘文化村及城市部落等5家店家，完善國際語言標示友善環境及多元支付環境，讓來自各國郵輪旅客皆能依據自身需求，以最親切易懂的方式閱覽高雄市區或鄉村之美。
海洋局長張漢雄表示，海洋局除為郵輪旅客規畫4+4條的岸上觀光行程建議路線，也針對郵輪旅客入境後給予相關旅遊諮詢翻譯服務。
在郵輪碼頭服務櫃台將有熱情招呼旅客的接待人員，這些接待人員是與海洋局多次合作搭檔的高雄市菁英外語導遊協會，個個精通外語，可協助來訪高雄的郵輪旅客提供諮詢，或協助規畫岸上旅遊建議路線。
旅客除可就近選擇便利的輕軌、捷運等大眾交通工具，亦可選擇搭乘舒適快捷的計程車服務深入到高雄的每一個角落進行一日深度旅遊，讓自由行的旅客省下更多時間可投入觀光消費，持續振興疫後大高雄的經濟。
春天腳步接近，正是適合出遊節，張漢雄邀請3月6日將要來訪高雄的威士特丹和七海探險雙郵輪的貴客，屆時岸上觀光行程，可以多加前往高雄海線行程體驗不一樣的在地高雄海味文化，例如前往安心石斑故事館體驗抱抱石斑魚、珍芳烏魚子見學工廠參訪烏魚子的製作及由來、蚵子寮漁港欣賞在地小漁村，大啖從產地到餐桌直送的新鮮海味等，感受海洋城市的風情。
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