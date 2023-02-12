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年後求職轉職潮！高雄首場徵才初媒率38% 2月還有2場

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工局大型徵才活動現場吸引許多民眾前往求職。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局大型徵才活動現場吸引許多民眾前往求職。圖／高雄市勞工局提供

高雄市勞工局昨在新光三越高雄左營店彩虹市集1樓夢想廣場，舉辦今年開春第一場「創薪起飛、魅力高雄」大型徵才活動，吸引許多求、轉職民眾前往，又以年輕族群居多，廠商回報的初媒率約38%。2月還有2場徵才活動，分別於17日上午在岡山樂購廣場；21日下午在鳳山靈糧堂。

高雄市勞工局表示，這次徵才活動中許多知名廠商釋出半導體工程師、電子工程師、製程工程師及儲備幹部及等優質的工作機會。現場遞履歷面試者總計達743人次，投遞履歷人次較多的事業單位，包括台積電101人、二十一世紀63人、日月光59人、華泰電子也有41人，以及三元能源與燁聯鋼鐵各有40人次投遞。

勞工局預告2月還有2場中型徵才活動，分別於2月17日上午在岡山樂購廣場；2月21日下午在鳳山靈糧堂，將提供許多工作機會，歡迎有求職需求的市民朋友前往投履歷直接面試= 更多徵才活動相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢。

勞工局指出，求職民眾除考量公司薪資待遇、福利與工作環境外，也希望可以同時兼顧未來發展及家庭生活的平衡。勞工局將持續協助在地廠商提供更友善、安全與健康的職場環境，積極辦理各項宣導輔導與幸福企業評選活動，幫助優質廠商留住優秀人才，帶動產業發展，也讓勞工朋友有穩定及安全的就業環境。

高雄市勞工局大型徵才活動現場吸引許多民眾前往求職。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局大型徵才活動現場吸引許多民眾前往求職。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局大型徵才活動現場吸引許多民眾前往求職。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局大型徵才活動現場吸引許多民眾前往求職。圖／高雄市勞工局提供

勞工局 徵才活動

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