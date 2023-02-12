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屏東家扶兒少挑戰百公里徒步旅行 年僅7歲兒2天走7萬多步

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東家扶中心寒假徒步挑戰營，31名寄養兒少挑戰2天內，走完40公里到達里港秘境。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶中心寒假徒步挑戰營，31名寄養兒少挑戰2天內，走完40公里到達里港秘境。圖／屏東家扶中心提供

屏東家扶中心於今年寒假舉辦3場徒步挑戰營，分別是「大專組挑戰琅嶠卑南道（阿朗壹古道）成年禮」、「高中組挑戰徒步到恆春」、「寄養兒少挑戰40公里到里港秘境」，由6名家扶自立青年集體請假回鄉籌劃執行，百名家扶兒少於1周內，接力完成超過百公里的徒步挑戰。

大專組共37名率先出發，完成琅嶠卑南道後，走進牡丹鄉旭海「馬查蘭，Macaran部落」進行社會服務，與部落孩童一起在村莊掃街，過程中，彼此分享自己的成長故事。

大三護理系的侯姓大專生擁有原住民族身份，但她從小在平地長大，進到部落後才發現自身對原民文化認識不足，部落孩子的天真讓她期許自己未來能回鄉服務。

高中組32人以認識各鄉鎮文化風土及社會服務為目的，藉由搭公車、徒步等方式，從屏東家扶出發到恆春鎮，步行部分共62公里。

陳姓高二生說，每次總是搭車回恆春，而且一上車就睡覺，這次活動讓他發現原來他錯過太多美麗的風景。走路的他看到每個鄉鎮有自己獨特面貌，也有自己的味道，例如進入枋山鄉就有海的味道。他說以後坐車回家，一定都要好好欣賞屏東的美。

而3場徒步活動中，年齡層最小的31名寄養兒少則挑戰2天內，走完40公里到達里港秘境，其中有11名首次挑戰兒童年僅7歲，另有15名寄養童是特殊兒少，如發展遲緩、自閉症、亞斯伯格症、過動等症狀等，外出必須隨身帶藥。完成挑戰時，所有人都很驕傲地告訴社工，「他們完成40公里，走了71126步！」

負責帶隊的社工李建志表示，9歲的小偉患自閉併智能障礙，領有中重度殘障證明，當走累時就會牽起社工的手，繼續向前邁進，不願乘坐保母車的毅力，鼓舞了一起走的小伙伴，也讓他深受感動。

屏東家扶主任傅敏峯表示，屏東家扶每月幫助近2000名兒少，受助兒少都有自己特殊的生命歷程，但孩子們靠自己的雙腳完成挑戰，了解只要堅持向前，一定可以走出屬於自己的人生。

屏東家扶中心寒假徒步挑戰營，高中組32人抵達恆春鎮，完成百公里旅行，步行部份共62公里。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶中心寒假徒步挑戰營，高中組32人抵達恆春鎮，完成百公里旅行，步行部份共62公里。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶中心寒假徒步挑戰營，大專組共37名挑戰琅嶠卑南道（阿朗壹古道）成年禮。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶中心寒假徒步挑戰營，大專組共37名挑戰琅嶠卑南道（阿朗壹古道）成年禮。圖／屏東家扶中心提供

屏東 恆春 寄養

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