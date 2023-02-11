台電棒球小學堂疫後復辦 50名小學員快樂打棒球

台電棒球隊今天舉辦「台電棒球小學堂一日體驗營」，隊上選手充當教練，指導50名小學員投球及打擊技巧，在後疫情時代琢磨球技，開懷暢玩。

隸屬台電高雄區營業處的台電棒球隊，創設77年，每年參與4月開打的全國成棒甲組春季聯賽及11月至12月的爆米花棒球聯盟，總教練為有猿臂投手美譽的鄭竣哲，隊員臥虎藏龍。

球隊平時在台電訓練所高雄訓練中心練球，隊員中投手謝柏賢、捕手陳瑞慕、內野手廖俊凱、蕭帛庭、陳偉志及外野手蔡智榆、戴如量都是棒球國手，2019年曾以中華隊身分參加第29屆亞錦賽，拿下睽違18年的金牌。

台電球類fun電營因疫情停辦三年，將於今年暑假復辦。今天參加的50名小朋友可搶先在台電棒球小學堂體驗打棒球樂趣。身兼球隊領隊的台電高雄營業處長張以諾說，小朋友在體驗營能跟著選手學習投打技巧，跑壘動作，十分值得！