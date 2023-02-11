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台電棒球小學堂疫後復辦 50名小學員快樂打棒球

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
台電棒球隊中心棒次的內野手李育全，指導小朋友球技。記者王昭月／翻攝
台電棒球隊中心棒次的內野手李育全，指導小朋友球技。記者王昭月／翻攝

台電棒球隊今天舉辦「台電棒球小學堂一日體驗營」，隊上選手充當教練，指導50名小學員投球及打擊技巧，在後疫情時代琢磨球技，開懷暢玩。

隸屬台電高雄區營業處的台電棒球隊，創設77年，每年參與4月開打的全國成棒甲組春季聯賽及11月至12月的爆米花棒球聯盟，總教練為有猿臂投手美譽的鄭竣哲，隊員臥虎藏龍。

球隊平時在台電訓練所高雄訓練中心練球，隊員中投手謝柏賢、捕手陳瑞慕、內野手廖俊凱、蕭帛庭、陳偉志及外野手蔡智榆、戴如量都是棒球國手，2019年曾以中華隊身分參加第29屆亞錦賽，拿下睽違18年的金牌。

台電球類fun電營因疫情停辦三年，將於今年暑假復辦。今天參加的50名小朋友可搶先在台電棒球小學堂體驗打棒球樂趣。身兼球隊領隊的台電高雄營業處長張以諾說，小朋友在體驗營能跟著選手學習投打技巧，跑壘動作，十分值得！

指導教練之一的外野手陳彥穎說，自己從國小3年級就參加棒球營接觸棒球，能回頭指導小朋友，覺得非常開心。

台電棒球小學堂今天上午正式開打！身兼球隊領隊的台電高雄區處長張以諾（左）表示，小朋友可共聚一堂體驗打棒球樂趣，好幸福。記者王昭月／翻攝
台電棒球小學堂今天上午正式開打！身兼球隊領隊的台電高雄區處長張以諾（左）表示，小朋友可共聚一堂體驗打棒球樂趣，好幸福。記者王昭月／翻攝
台電棒球隊針對員工眷屬舉辦第一屆的台電棒球小學堂，活動吸引50位小朋友報名參加。記者王昭月／翻攝
台電棒球隊針對員工眷屬舉辦第一屆的台電棒球小學堂，活動吸引50位小朋友報名參加。記者王昭月／翻攝

台電 小學 疫情

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