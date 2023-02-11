潘孟安新書首場回鄉簽書會 神秘嘉賓陳菊現身突襲

屏東縣前縣長潘孟安最近出新書《紅色鋼鐵人：潘孟安》，今舉辦首場回鄉簽書會，神秘嘉賓監察院長陳菊現身，現場承諾買100本，50本送給屏東總圖，數百名參與者歡聲雷動。她說，一路陪伴潘從政，他勇於堅持理想，甚至敢對總統、行政院長「大小聲」，創造地方價值、建設到位，翻轉屏東。

繼台北2場新書發表會後，潘孟安今到屏東舉辦首場回歸家鄉簽書會，屏東圖書館總館3樓會場擠滿書迷，從新書設計聊起，潘孟安表示，新穎的設計讓人耳目一新，書封面簍空出一顆螺絲形狀，暗喻行政團隊由千百個螺絲組成，而自己是負責拴緊螺絲的人，搭配大紅色代表熱情、充滿能量，如今退下政務，要以這樣的理念當屏東永遠的志工。

參與者應答環節後，會場入口處群眾躁動，神秘嘉賓監察院長陳菊和縣長周春米一同走進會場，潘露出驚訝神情，彼此相擁。陳菊說，發表會跟簽書會都沒邀請她，「很沒禮術，偷偷來，看他怎麼辦」，此話一出，潘樂開懷，引起全場大笑。

陳菊說，潘雖浪漫但做事認真敬業，從政30年仍舊保持理想，自己就像「大姐頭」，陪伴他的政壇生涯，看著他在車城參選鄉民代表時，靠熱情理念贏得認同支持，「半島之子」改變地方選舉文化，而這樣堅強的意志延續到潘當縣長，為了縣民權益，甚至對總統蔡英文、行政院長蘇貞昌「大小聲」，堅持還有點固執的態度，讓屏東建設逐步到位，創造屬於地方的價值。

潘孟安承諾要當屏東永遠的長工，縣長周春米笑稱，「現在輪到我們蹂躪他」，要求加場潘到縣府再辦簽書會，並贈送來自大武山的土與植物，象徵屏東鄉親最溫暖的後盾。