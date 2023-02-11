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友友錦祿教育基金會長年助學 111學年度上百人獲獎助

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
財團法人友友錦祿教育基金會今舉辦111學年度獎學金頒贈典禮，上百名友友建設社區住戶學子獲獎。記者王昭月／翻攝
財團法人友友錦祿教育基金會今舉辦111學年度獎學金頒贈典禮，上百名友友建設社區住戶學子獲獎。記者王昭月／翻攝

財團法人友友錦祿教育基金會今舉辦111學年度獎學金頒贈典禮，對象是友友建設已購住戶子女，共上百人領獎。基金會20多年來投入逾8千萬，為近2000名學子爭取平等學習的機會。

友友建設董事長張永義、張順興及南統建設董事長張鴻熙三兄弟，為感念父母培育，1991年以父親張祿、母親張謝水錦之名，共同成立「友友錦祿文教基金會」，2007年擴大成立財團法人友友錦祿教育基金會回饋家鄉，每年提供獎助學金給嘉義縣過溝周邊的弱勢學生。

「透過教育，才能讓偏鄉的孩子翻轉未來」，張永義三兄弟認為，創設獎學金可讓弱勢學子安心求學，成為有用的人，日後再回饋社會，促進正向循環。

友友建設董事長張永義說，友友建設2001年也為社區住戶設立友友社區獎學金，2005年成立錦祿晚自習班，2007年成立「長期培育計畫」，扶助單親、隔代教養、經濟困難的偏鄉學生念到大學；2014年開辦「中山大學管理學院獎助學金」、2019年起開辦「中山大學獎助學金」、2020年設置「高雄師範大學獎學金」。

友友建設為鼓勵友友社區住戶子弟們向學，基金會每年舉辦頒獎典禮，今天更邀請榮獲友友社區獎學金同學、基金會在嘉義過溝、布袋、東石等濱海鄉鎮長期培育的學生及獲中山大學、高師大獎學金的同學及家長共聚一堂，接受友友團隊祝福和鼓勵。

友友建設鼓勵友友社區住戶子弟們向學，今天邀請榮獲友友社區獎學金同學、基金會在嘉義過溝、布袋、東石等濱海鄉鎮長期培育的學生及獲中山大學、高師大獎學金的同學共聚一堂。記者王昭月／翻攝
友友建設鼓勵友友社區住戶子弟們向學，今天邀請榮獲友友社區獎學金同學、基金會在嘉義過溝、布袋、東石等濱海鄉鎮長期培育的學生及獲中山大學、高師大獎學金的同學共聚一堂。記者王昭月／翻攝

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