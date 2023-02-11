排隊時間比跑步還久！金門馬休閒組開跑領完賽禮惹民怨

2023年金門馬拉松休閒組在今天上午熱情開跑，在金門高粱酒與T恤等誘人完賽禮的號召下，共有1萬3千多名的民眾扶老攜幼到場報名參加，大家不畏風雨，完成5公里的挑戰，但跑完後才發現，真正的挑戰是排隊領高粱酒與風味餐，有民眾抱怨排隊快2小時，比跑步還久，以後應該不要叫「休閒組」改叫「排隊組」。

自2008年開辦的金門馬拉松賽，15年來愈辦愈火熱，從一開始需要宣傳才能額滿，到這幾年幾乎都是秒殺，顯示金門馬拉松受到全球各界的肯定，縣府也將賽事分為第一天的5公里休閒組、第二天的競賽組。

但其實很多人都是衝著金門高粱酒而來，本次有近1萬3千人報名，民眾跑完後，都到完賽禮的領取處排隊，但越排火氣越大，有不少民眾大罵，賽後排隊領酒排太久了，有人排隊就等了快2小時，中間還下起雨來，還一直被插隊，讓心情超不爽的。

王小姐也表示，整個領酒、領風味餐的動線也規劃的亂七八糟，沒有任何顯著的指引標誌，她跟著人潮排好久，才發現根本不是在這邊排隊，等到要去正確位置排隊領酒，看到綿延好幾公尺的排隊人潮，更是嚇到，決定先回家換掉溼衣服再過來。

網路上的抱怨連連，也引起網友熱議，有人就說，現在馬拉松根本變調了，這1萬3千人，到底有多少人是為了愛運動而來，根本都是衝著高粱酒而來，建議下次休閒組可以試試不送酒，看看有多少人會參加。

據了解，因為參加的人實在太多，可謂人山人海，有民眾形容，人潮將馬路都塞滿了，擠來擠去，根本沒辦法跑，只能被推著向前走，中間還發生2起民眾身體不適送醫的，其中1人為骨折，2人為擦傷，共3人。