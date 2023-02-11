快訊

遭人要求？突刪光「不明氣球」影像 鄭明典低調回應了

印尼芮氏規模6地震 震源深度僅11公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

排隊時間比跑步還久！金門馬休閒組開跑領完賽禮惹民怨

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
2023年金門馬拉松休閒組在今天上午熱情開跑，民眾在完成5公里的挑戰後，才發現真正的挑戰是排隊領高粱酒與風味餐，很多人都排了一個多小時才領到。圖／讀者提供
2023年金門馬拉松休閒組在今天上午熱情開跑，民眾在完成5公里的挑戰後，才發現真正的挑戰是排隊領高粱酒與風味餐，很多人都排了一個多小時才領到。圖／讀者提供

2023年金門馬拉松休閒組在今天上午熱情開跑，在金門高粱酒與T恤等誘人完賽禮的號召下，共有1萬3千多名的民眾扶老攜幼到場報名參加，大家不畏風雨，完成5公里的挑戰，但跑完後才發現，真正的挑戰是排隊領高粱酒與風味餐，有民眾抱怨排隊快2小時，比跑步還久，以後應該不要叫「休閒組」改叫「排隊組」。

自2008年開辦的金門馬拉松賽，15年來愈辦愈火熱，從一開始需要宣傳才能額滿，到這幾年幾乎都是秒殺，顯示金門馬拉松受到全球各界的肯定，縣府也將賽事分為第一天的5公里休閒組、第二天的競賽組。

但其實很多人都是衝著金門高粱酒而來，本次有近1萬3千人報名，民眾跑完後，都到完賽禮的領取處排隊，但越排火氣越大，有不少民眾大罵，賽後排隊領酒排太久了，有人排隊就等了快2小時，中間還下起雨來，還一直被插隊，讓心情超不爽的。

王小姐也表示，整個領酒、領風味餐的動線也規劃的亂七八糟，沒有任何顯著的指引標誌，她跟著人潮排好久，才發現根本不是在這邊排隊，等到要去正確位置排隊領酒，看到綿延好幾公尺的排隊人潮，更是嚇到，決定先回家換掉溼衣服再過來。

網路上的抱怨連連，也引起網友熱議，有人就說，現在馬拉松根本變調了，這1萬3千人，到底有多少人是為了愛運動而來，根本都是衝著高粱酒而來，建議下次休閒組可以試試不送酒，看看有多少人會參加。

據了解，因為參加的人實在太多，可謂人山人海，有民眾形容，人潮將馬路都塞滿了，擠來擠去，根本沒辦法跑，只能被推著向前走，中間還發生2起民眾身體不適送醫的，其中1人為骨折，2人為擦傷，共3人。

另外，在領酒過程中，還發生幾起因為插隊吵架的事件，連警察都到場維持秩序，嚴陣以待，深怕有衝突場面發生，讓警察也覺得很無奈。

2023年金門馬拉松休閒組在今天上午熱情開跑，人潮將整條馬路都擠爆了。圖／讀者提供
2023年金門馬拉松休閒組在今天上午熱情開跑，人潮將整條馬路都擠爆了。圖／讀者提供
2023年金門馬拉松休閒組登場，民眾排隊領酒的時間太久，現場火氣大，等警方都嚴陣以待。圖／讀者提供
2023年金門馬拉松休閒組登場，民眾排隊領酒的時間太久，現場火氣大，等警方都嚴陣以待。圖／讀者提供
2023年金門馬拉松休閒組登場，熱情的參與民眾，把馬路擠得水洩不通。圖／讀者提供
2023年金門馬拉松休閒組登場，熱情的參與民眾，把馬路擠得水洩不通。圖／讀者提供
2023年金門馬拉松休閒組在今天上午熱情開跑，不少民眾抱怨排隊領酒的時間比跑步還久。圖／讀者提供
2023年金門馬拉松休閒組在今天上午熱情開跑，不少民眾抱怨排隊領酒的時間比跑步還久。圖／讀者提供
2023年金門馬拉松休閒組在今天上午熱情開跑，有一群身穿旗袍的辣妹組隊來參加。圖／讀者提供
2023年金門馬拉松休閒組在今天上午熱情開跑，有一群身穿旗袍的辣妹組隊來參加。圖／讀者提供

馬拉松 金門 警察

延伸閱讀

謝謝網友「救救壽司郎」！日本壽司郎「連續5天全面9折」

暌違3年金門馬拉松再登場 休閒組創紀錄萬人開跑

影／金門賓士男酒駕自撞圓環起火燃燒 驚險畫面曝

安坑輕軌通車首日湧人潮 民眾稱排隊2小時才搭到

相關新聞

排隊時間比跑步還久！金門馬休閒組開跑領完賽禮惹民怨

2023年金門馬拉松休閒組在今天上午熱情開跑，在金門高粱酒與T恤等誘人完賽禮的號召下，共有1萬3千多名的民眾扶老攜幼到場...

「落番」紀錄百年前出國打拚血淚 十去六亡三在一回頭

彰化子弟唐振瑜今天以一身華僑裝扮，出席他導演的金馬獎記錄片「落番」放映及交流座談會。燈光一暗，影片娓娓道出金門人下南洋「...

陳福海拜會鄭文燦 盼爭取興建榮民之家與2條道路

金門縣長陳福海昨天赴台拜會行政院等相關單位，首站前往行政院並向甫上任的行政院副院長鄭文燦遞出包括金門縣財力分級、榮民之家...

屏東縣3對3籃球賽復辦 吸引近800位各路好手較勁

受疫情影響停辦2年的「阿猴城第15屆縣長盃3對3街頭籃球賽」，今、明2天在屏東明正中學重燃賽事，共有253隊、759名選...

陳其邁：大林蒲遷村會加速完成 遷村不會等於滅村

高雄市長陳其邁今再親上火線主持第四次大林蒲遷村說明會，議員陳麗娜喊話，要他在4年任期內完成遷村，居民也關切他是否未完成遷...

全聯超市進駐興達港公有市場 活化市場又添成功案例

受疫情影響，高雄市茄萣興達港公有市場連續3次招標乏人問津，在市府經發局努力下，繼左營區果貿市場之後，全聯連鎖超市進駐興達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦