陳福海拜會鄭文燦 盼爭取興建榮民之家與2條道路

金門縣長陳福海昨天赴台拜會行政院等相關單位，首站前往行政院並向甫上任的行政院副院長鄭文燦遞出包括金門縣財力分級、榮民之家、商港與大橋聯外道路等幾項重要議題希望爭取中央支持。陳福海強調，「金門的建設不能等」；鄭文燦回應，陳縣長的提案都是攸關未來金門發展的重大政策，將會責成相關部會儘速研議，一同為金門建設努力。

陳福海昨在相關局處人員陪同下帶著包括榮民之家、水頭商港與金門大橋聯外道路、金門財政分級調整等重大建設補助案赴台灣行政院拜會鄭文燦並與行政院相關部會座談簡報。

陳福海指出，截至110年底，設籍金門縣榮民人數計12284人，在22縣市中，人數第8高。其中在地常住榮民約4600人，以5%計算地區有在地安養需求榮民長者約230人，而全國共計有16處榮民之家，唯金門並無設置榮民之家，非常不合理。本縣目前僅有一處公立大同之家安養機構，入住長者中，6成具有榮民身份，2成為榮眷，尚有80餘位長者候補等待入住。陳福海期盼退輔會能重視金門榮民的晚年安養問題，積極規劃設置金門榮民之家，照顧年長榮民。

在交通建設方面，金門大橋開通後交通流量大增，為了因應車流堵塞衝擊現有交通系統的情況，同效緩解現有交通幹道壓力，陳福海提出，闢建「金門縣2-19號計畫道路」，以慈湖路口為起點，往東延伸至瓊安路與環島西路二段，道路全長 815公尺，完成後將銜接環島西路與瓊安路，可疏解金門大橋之車流，全案預算約新臺幣3億元。

金門小三通在2月7日已走向常態化，陳福海任內規劃興建的金豐路開通，可分流原經過水頭村的車流量；陳福海也積極擘劃能繼完成金豐路後再將1-1延伸路段從西海路開通至環島南路一段官裡聚落路口，這條30米計劃道路全長1367公尺，除可疏解現行城區之車流，也增進海陸空運輸連結性及功能性。

陳福海還提到，中央目前對地方補助劃分，將金門財力分級為第三級，補助比率偏低，離島地區各項公共工程營建成本及物價水準又高於台灣各縣市，這樣的分級真的有重新檢討必要性；尤其金門經濟規模及產業家數與同屬財力三級的新竹市等縣市根本無法相比；陳福海也請行政院能考量金門離島特殊情況，將本縣財力級次修正為第五級。

經過行政院跨部會座談，鄭文燦也當場指示幕僚與交通部、財政部及退輔會好好對接，盡全力來配合，同時也表示將會找時間來金門實地走訪以協助地方完成重大建設。