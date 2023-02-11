「落番」紀錄百年前出國打拚血淚 十去六亡三在一回頭

彰化子弟唐振瑜今天以一身華僑裝扮，出席他導演的金馬獎記錄片「落番」放映及交流座談會。燈光一暗，影片娓娓道出金門人下南洋「「十去六亡三在一回頭」悲慘史，觀眾全神貫注觀看，席間有人低聲啜泣，都被這部華人異國奮鬥史感動。

唐振瑜因執導「落番」，2012榮獲第四十七屆金鐘獎非戲劇類節目導播獎。今天他和金門金門國家公園管理處長鄭瑞昌到彰化縣員林演藝廳，接受縣長王惠美致贈感謝狀，巧合的是王惠美、唐振瑜、鄭瑞昌都是鹿港人，王惠美留鄉，唐振瑜和鄭瑞昌外出奮鬥，都為彰化爭光。

「我也是移居到台北奮鬥的彰化人。」唐振瑜說，同情共感讓「落番」歷久彌新，一度喚起國際僑生思鄉及對故鄉的使命感，迄今也具備感動人心的能量；片中有前馬來西亞丹斯里拿督斯里楊忠禮（1929-2017）珍貴訪談畫面，楊忠禮念念不忘其父楊清廉常講起金門，時刻提醒記得「自己是金門人」，楊清廉對家鄉金門長期興學育才，投入公益與教育事業，深受金門人懷念敬重。

金門國家公園管理處長鄭瑞昌表示，2011年委託導演唐振瑜執導「落番」記錄片，描寫俗諺「十去六亡三在一回頭」金門人下南洋的血淚奮鬥史，金門擁有非常豐富的閩南文化、戰役文化和自然生態，民眾出國前可先到金門旅遊，看一看「落番」拍攝場景。