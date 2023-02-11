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「落番」紀錄百年前出國打拚血淚 十去六亡三在一回頭

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
「落番」紀錄片刻畫金門人下南洋的奮鬥血淚史。記者簡慧珍／攝影
「落番」紀錄片刻畫金門人下南洋的奮鬥血淚史。記者簡慧珍／攝影

彰化子弟唐振瑜今天以一身華僑裝扮，出席他導演的金馬獎記錄片「落番」放映及交流座談會。燈光一暗，影片娓娓道出金門人下南洋「「十去六亡三在一回頭」悲慘史，觀眾全神貫注觀看，席間有人低聲啜泣，都被這部華人異國奮鬥史感動。

唐振瑜因執導「落番」，2012榮獲第四十七屆金鐘獎非戲劇類節目導播獎。今天他和金門金門國家公園管理處長鄭瑞昌到彰化縣員林演藝廳，接受縣長王惠美致贈感謝狀，巧合的是王惠美、唐振瑜、鄭瑞昌都是鹿港人，王惠美留鄉，唐振瑜和鄭瑞昌外出奮鬥，都為彰化爭光。

「我也是移居到台北奮鬥的彰化人。」唐振瑜說，同情共感讓「落番」歷久彌新，一度喚起國際僑生思鄉及對故鄉的使命感，迄今也具備感動人心的能量；片中有前馬來西亞丹斯里拿督斯里楊忠禮（1929-2017）珍貴訪談畫面，楊忠禮念念不忘其父楊清廉常講起金門，時刻提醒記得「自己是金門人」，楊清廉對家鄉金門長期興學育才，投入公益與教育事業，深受金門人懷念敬重。

金門國家公園管理處長鄭瑞昌表示，2011年委託導演唐振瑜執導「落番」記錄片，描寫俗諺「十去六亡三在一回頭」金門人下南洋的血淚奮鬥史，金門擁有非常豐富的閩南文化、戰役文化和自然生態，民眾出國前可先到金門旅遊，看一看「落番」拍攝場景。

王惠美說，名導唐振瑜曾在金門服兵役，結下日後接下拍攝「落番」紀錄片的善緣，影片細膩刻劃金門出外人的奮鬥史及許多不為人知的辛酸，這些故事經過掌鏡和各種拍攝手法，結合歷史脈絡與人文，真摯感人，回顧彰化建縣300年先民也有很多可歌可泣的故事，將與唐振瑜研究彰化300年的紀錄片。

彰化縣（左起）文化局長張雀芬、金門國家公園管理處長鄭瑞昌、縣長王惠美、「落番」導演唐振瑜、公益頻道董事長黃君韜，出席「落番」紀錄片放映及座談會。記者簡慧珍／攝影
彰化縣（左起）文化局長張雀芬、金門國家公園管理處長鄭瑞昌、縣長王惠美、「落番」導演唐振瑜、公益頻道董事長黃君韜，出席「落番」紀錄片放映及座談會。記者簡慧珍／攝影
彰化縣文化局在員林演藝廳舉行「落番」紀錄片放映及座談會。記者簡慧珍／攝影
彰化縣文化局在員林演藝廳舉行「落番」紀錄片放映及座談會。記者簡慧珍／攝影

金門 王惠美

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