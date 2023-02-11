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屏東縣3對3籃球賽復辦 吸引近800位各路好手較勁

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣「阿猴城第15屆縣長盃3對3街頭籃球賽」復辦，吸引近800位各路好手較勁，縣長周春米今擔任開球嘉賓。記者張已亷／攝影
屏東縣「阿猴城第15屆縣長盃3對3街頭籃球賽」復辦，吸引近800位各路好手較勁，縣長周春米今擔任開球嘉賓。記者張已亷／攝影

受疫情影響停辦2年的「阿猴城第15屆縣長盃3對3街頭籃球賽」，今、明2天在屏東明正中學重燃賽事，共有253隊、759名選手參與競技，屏東縣長周春米今擔任開球嘉賓，她說，持續重視縣內球場相關基礎建設，致力讓喜愛運動的孩子能盡興，家長能安心。

這場3對3籃球賽今天上午開幕，現場各司法機關反毒宣導、政風處等單位都設立攤位，有獎徵答搭配精美獎品，提供青少年相關正確資訊。

本屆共有253支隊伍報名參賽，分成國小混合、國中男生、國中女生、高中男生、高中女生等5組，比賽場地選在屏東市明正中學籃球場進行，除在地的選手，還有來自外縣市的學生組隊報名尬球技。

縣長周春米說，去年正式啟用屏東市首座復興風雨球場，公園改建成三座籃球場，未來將持續盤點適合場址，培養出更多熱愛籃球的「灌籃高手」。

「流汗總比流血好」，屏東地檢署檢察長陳盈錦表示，很多年輕朋友沒有培養好的休閒運動，反倒拿著棒球棒組成「棒球隊」，在路上逞兇鬥狠，不如來籃球場揮灑汗水，與好友較勁。

屏東縣「阿猴城第15屆縣長盃3對3街頭籃球賽」復辦，吸引近800位各路好手較勁。記者張已亷／攝影
屏東縣「阿猴城第15屆縣長盃3對3街頭籃球賽」復辦，吸引近800位各路好手較勁。記者張已亷／攝影
屏東縣「阿猴城第15屆縣長盃3對3街頭籃球賽」復辦，吸引近800位各路好手較勁。記者張已亷／攝影
屏東縣「阿猴城第15屆縣長盃3對3街頭籃球賽」復辦，吸引近800位各路好手較勁。記者張已亷／攝影
屏東縣「阿猴城第15屆縣長盃3對3街頭籃球賽」復辦，吸引近800位各路好手較勁。記者張已亷／攝影
屏東縣「阿猴城第15屆縣長盃3對3街頭籃球賽」復辦，吸引近800位各路好手較勁。記者張已亷／攝影

女生 周春米

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