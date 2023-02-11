陳其邁：大林蒲遷村會加速完成 遷村不會等於滅村

高雄市長陳其邁今再親上火線主持第四次大林蒲遷村說明會，議員陳麗娜喊話，要他在4年任期內完成遷村，居民也關切他是否未完成遷村就可能轉職「落跑」，「遷村等於滅村」，陳其邁會後僅強調，此案已普遍達到共識，絕對會在最短時間內，加速完成，讓大家搬新家「住好厝」。

大林蒲第四次遷村說明會今早在大林蒲活動中心舉行，經濟部長王美花及高雄市長陳其邁到場主持，現場含在地6名里長共40多人登記發言，居民一致要求，遷村可以，但市長務必承諾，大家遷村後絕不能負債。

陳其邁致詞時表示，他第四次來參加說明會，就鄉親的問題與意見，回去都很認真打拚一件件解決。去年11月26日市長選舉，他強調二年拚四年， 大林蒲遷村案二年內共開三次說明會，他親自到也親自回答，「若是做得到，合理的，一定都跟大家一起打拚」，也強調「遷村絕不會等於滅村」。

陳其邁表示，他任期還有四年，對他而言，大林蒲遷村案是件重要的事，早日遷村，大家有好的環境，才能安居樂業，老幼都獲最好的照顧。高雄南北狹長，從山區到海邊他最急的事是想大林蒲遷村做到最完善。未來遷村預定地朝造鎮發展，那裡一坪土地市價35萬到40萬，有捷運通過，醫院學校等設施俱全，也將增加至少10公頃公園綠意，大林蒲居民一坪換一坪遷居到哪兒，生活會更優質。

說明會後陳其邁接受聯訪，指今日大家關切的重點聚焦在未來拆遷、房屋興建，宗教信仰、生活設施及是否負債等問題，他會參考大家意見，確保在遷村過程都能照顧到每一個人。無房屋弱勢者 ，市府會加碼建750社宅，另遷村預定地含活動中心等生活設施，朝造鎮方向發展，確保大家的財產權外，且住得舒適安心。

至於議員及居民要求他需於任內完成遷村，陳其說邁強調，目前全案已進入執行細節，居民對遷村已有很大共識，公部門當然要讓民眾過得安心，相關問題他會在最短時間內與行政院討論，啟動實質遷村，一定會確保大林蒲人的財產等權益。