全聯超市進駐興達港公有市場 活化市場又添成功案例

受疫情影響，高雄市茄萣興達港公有市場連續3次招標乏人問津，在市府經發局努力下，繼左營區果貿市場之後，全聯連鎖超市進駐興達港公有市場，占地500坪的茄萣民族店今天剪綵開幕，新分店推出多項優惠活動。

興達港公有市場原由茄萣鄉公所管轄，縣市合併後經發局接管，原先委外經營合菜火鍋餐飲館，因疫情衝擊，廠商110年租約到期後不再續約，接續3次招標都流標。

全聯進駐後打造500坪分店，今天上午由全聯副處長梁又霽、經發局專委林玉霞、崎漏里長邱美麗等人共同剪綵。新分店成立後，茄萣區崎漏里及台17線沿線周邊居民購物消費更便利。

經發局長廖泰翔說，市場活化專案小組每月針對閒置市場檢討，評估興達港公有市場周邊僅2家超商，期許透過招商引資提升在地民眾消費環境與服務；全聯已斥資93.7億元在岡山本洲工業區打造自動化物流中心及智慧化物流園區，感謝全聯持續投資高雄，活化果貿及興達港兩處公有市場閒置空間。