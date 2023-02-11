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全聯超市進駐興達港公有市場 活化市場又添成功案例

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市茄萣民族店今天剪綵開幕，占地500坪，因應開幕推出多項優惠活動。圖／高市經發局提供
高雄市茄萣民族店今天剪綵開幕，占地500坪，因應開幕推出多項優惠活動。圖／高市經發局提供

疫情影響，高雄市茄萣興達港公有市場連續3次招標乏人問津，在市府經發局努力下，繼左營區果貿市場之後，全聯連鎖超市進駐興達港公有市場，占地500坪的茄萣民族店今天剪綵開幕，新分店推出多項優惠活動。

興達港公有市場原由茄萣鄉公所管轄，縣市合併後經發局接管，原先委外經營合菜火鍋餐飲館，因疫情衝擊，廠商110年租約到期後不再續約，接續3次招標都流標。

全聯進駐後打造500坪分店，今天上午由全聯副處長梁又霽、經發局專委林玉霞、崎漏里長邱美麗等人共同剪綵。新分店成立後，茄萣區崎漏里及台17線沿線周邊居民購物消費更便利。

經發局長廖泰翔說，市場活化專案小組每月針對閒置市場檢討，評估興達港公有市場周邊僅2家超商，期許透過招商引資提升在地民眾消費環境與服務；全聯已斥資93.7億元在岡山本洲工業區打造自動化物流中心及智慧化物流園區，感謝全聯持續投資高雄，活化果貿及興達港兩處公有市場閒置空間。

全聯福利中心表示，茄萣民族店開幕日推出多項優惠，包括使用全支付消費或PX Pay儲值金全額支付消費滿1000元送限量100元全聯禮券。另外，2月18日前消費滿500元送抽獎券1張，最大獎為55吋禾聯電視，明天（2月11日）上午10點起銷售限量100份金針菇1元、下午3點則有60份的10元加購刮鬍刀，另購買指定商品最高可享現金100元回饋，生鮮品項也有開幕促銷活動。

高雄市茄萣民族店今天剪綵開幕，店內人潮滿滿。圖／高市經發局提供
高雄市茄萣民族店今天剪綵開幕，店內人潮滿滿。圖／高市經發局提供
高雄市茄萣民族店今天剪綵開幕，店內人潮滿滿。圖／高市經發局提供
高雄市茄萣民族店今天剪綵開幕，店內人潮滿滿。圖／高市經發局提供

興達港 疫情

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