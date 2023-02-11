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屏東宗教聯合祈福法會 為縣民帶來祝福與平安的力量

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
疫情趨緩，屏東縣復辦宗教聯合祈福法會，今、明2天共5場，為縣民帶來祝福與平安的力量。記者張已亷／攝影
疫情趨緩，屏東縣復辦宗教聯合祈福法會，今、明2天共5場，為縣民帶來祝福與平安的力量。記者張已亷／攝影

屏東縣各宗教團體聯合祈福活動邁入第9年，今、明2天在各信仰中心舉行「以愛為名，迎春祈福」活動，縣長周春米今率各局處長到玉皇宮，為縣民祈求新的一年身心健康；縣長周春米表示，盼集結宗教穩定人心的力量，讓縣民在幸福城市中「屏」安生活。

為響應此次活動，屏東縣境內各宗教團體，包括佛、道、基督教、一貫道等，共同發起為期2天，共計5場的祈福法會。第一場次在玉皇宮舉辦，廟方表示，因縣長為女性，所以本次首度恭請5尊王母參與祈福活動，為縣民帶來祝福與平安的力量。

縣長周春米指出，宗教聯合祈福活動旨在發揚崇天敬地的傳統精神，在慈善、醫療、教育、環保、藝術、人權及社福等各方面，充分發揮整合社會功能，安定人們心靈，為民眾身心健康祈福。

112年度屏東縣宗教祈福法會，2月11日由屏東縣道教會、基督教聯盟全人發展關懷協會（含基督長老教會排灣中會、天主教高雄教區），個別在玉皇宮、本府大禮堂舉辦，2月12日由佛教會、慈濟慈善基金會屏東分會、一貫道屏東支會，聯合各所屬宗教團體，分別在潮州鎮妙光禪寺、慈濟屏東分會、南州鄉精明寶宮等地點舉辦祈福法會。

疫情趨緩，屏東縣復辦宗教聯合祈福法會，今、明2天共5場，為縣民帶來祝福與平安的力量。記者張已亷／攝影
疫情趨緩，屏東縣復辦宗教聯合祈福法會，今、明2天共5場，為縣民帶來祝福與平安的力量。記者張已亷／攝影
疫情趨緩，屏東縣復辦宗教聯合祈福法會，今、明2天共5場，為縣民帶來祝福與平安的力量。記者張已亷／攝影
疫情趨緩，屏東縣復辦宗教聯合祈福法會，今、明2天共5場，為縣民帶來祝福與平安的力量。記者張已亷／攝影

屏東縣 法會 周春米

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