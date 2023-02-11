屏東宗教聯合祈福法會 為縣民帶來祝福與平安的力量
屏東縣各宗教團體聯合祈福活動邁入第9年，今、明2天在各信仰中心舉行「以愛為名，迎春祈福」活動，縣長周春米今率各局處長到玉皇宮，為縣民祈求新的一年身心健康；縣長周春米表示，盼集結宗教穩定人心的力量，讓縣民在幸福城市中「屏」安生活。
為響應此次活動，屏東縣境內各宗教團體，包括佛、道、基督教、一貫道等，共同發起為期2天，共計5場的祈福法會。第一場次在玉皇宮舉辦，廟方表示，因縣長為女性，所以本次首度恭請5尊王母參與祈福活動，為縣民帶來祝福與平安的力量。
縣長周春米指出，宗教聯合祈福活動旨在發揚崇天敬地的傳統精神，在慈善、醫療、教育、環保、藝術、人權及社福等各方面，充分發揮整合社會功能，安定人們心靈，為民眾身心健康祈福。
112年度屏東縣宗教祈福法會，2月11日由屏東縣道教會、基督教聯盟全人發展關懷協會（含基督長老教會排灣中會、天主教高雄教區），個別在玉皇宮、本府大禮堂舉辦，2月12日由佛教會、慈濟慈善基金會屏東分會、一貫道屏東支會，聯合各所屬宗教團體，分別在潮州鎮妙光禪寺、慈濟屏東分會、南州鄉精明寶宮等地點舉辦祈福法會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言