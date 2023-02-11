屏東宗教聯合祈福法會 為縣民帶來祝福與平安的力量

屏東縣各宗教團體聯合祈福活動邁入第9年，今、明2天在各信仰中心舉行「以愛為名，迎春祈福」活動，縣長周春米今率各局處長到玉皇宮，為縣民祈求新的一年身心健康；縣長周春米表示，盼集結宗教穩定人心的力量，讓縣民在幸福城市中「屏」安生活。

為響應此次活動，屏東縣境內各宗教團體，包括佛、道、基督教、一貫道等，共同發起為期2天，共計5場的祈福法會。第一場次在玉皇宮舉辦，廟方表示，因縣長為女性，所以本次首度恭請5尊王母參與祈福活動，為縣民帶來祝福與平安的力量。

縣長周春米指出，宗教聯合祈福活動旨在發揚崇天敬地的傳統精神，在慈善、醫療、教育、環保、藝術、人權及社福等各方面，充分發揮整合社會功能，安定人們心靈，為民眾身心健康祈福。