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庶民美食「綠豆蒜」悄悄漲價 遊客笑稱還是親民銅板價

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東恆春半島恆春和車城老街的綠豆蒜，是觀光客必嚐的地方庶民美食，有遊客最近發現，這道親民的庶民美食每碗悄悄漲了5至10元。記者潘欣中／攝影
屏東恆春半島恆春和車城老街的綠豆蒜，是觀光客必嚐的地方庶民美食，有遊客最近發現，這道親民的庶民美食每碗悄悄漲了5至10元。記者潘欣中／攝影

屏東恆春半島恆春和車城老街的綠豆蒜，是以剝殼綠豆為主角的庶民甜點，不只是觀光客必嚐的地方特色小吃，也是在地人愛吃的傳統點心，有遊客最近發現，在萬物齊漲之際，這道親民的庶民美食每碗也悄悄漲了5至10元，但還是親民的銅板價；業者無奈說，原物料價格年年漲，不得不反映在售價上。

有別於北部清湯型的綠豆湯，恆春半島綠豆蒜將去皮去殼的綠豆熬煮，煮出來的汁液較為濃稠，看似蒜蓉，居民稱之綠豆蒜，口感滑溜，早期是熱食，半島居民把綠豆去殼熬煮軟嫩後，以太白粉勾芡增加飽足感，加黑糖和桂圓熬煮至稠狀，老少都順口，因南台灣熱天多，有人再加配料和冰，成為夏日消暑冰品，也有熱食煮法，不只遊客愛吃，在地居民也常光顧回憶兒時味。

屏東車城鄉、恆春鎮的綠豆蒜名店約10家，恆春中山老街有從路邊攤升級店面的阿伯綠豆蒜和柯記、柯記、阿娥姐等老店，車城福安宮前老街上有黃家和林媽媽綠豆蒜；每間店製作方法大同小異，剝殼後的綠豆要先蒸軟再熬煮，準備相當費功夫，配料稍有差異，搭配紅豆、Q粿、粉條、綠豆、花生、桂園等，再淋上各家自己熬煮紅糖或黑糖漿，地方喜慶或婚宴也會納入菜單。

庶民小吃近年變身觀光名物，遊客多會點上一碗，發現已從35元漲至40、45元，大碗裝甚至50元，雖然悄悄漲了5至10元，但還是親民的銅板價，在萬物齊漲年代又是觀光區，多能接受；恆春鎮林姓業者說，包括綠豆、紅豆、Q粿、粉條、花生、桂園等原料年年漲，每家店起漲的時間不一，她原想自己吸收成本，但還是不敵漲勢，忍至去年底不得不漲價。

屏東恆春半島恆春和車城老街的綠豆蒜，是觀光客必嚐的地方庶民美食，有遊客最近發現，這道親民的庶民美食每碗悄悄漲了5至10元。記者潘欣中／翻影
屏東恆春半島恆春和車城老街的綠豆蒜，是觀光客必嚐的地方庶民美食，有遊客最近發現，這道親民的庶民美食每碗悄悄漲了5至10元。記者潘欣中／翻影
屏東恆春半島恆春和車城老街的綠豆蒜，是觀光客必嚐的地方庶民美食，有遊客最近發現，這道親民的庶民美食每碗悄悄漲了5至10元。記者潘欣中／攝影
屏東恆春半島恆春和車城老街的綠豆蒜，是觀光客必嚐的地方庶民美食，有遊客最近發現，這道親民的庶民美食每碗悄悄漲了5至10元。記者潘欣中／攝影

恆春 老街 屏東

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