大林蒲遷村說明會遭質疑 陳其邁：落跑不會與陳其邁3字連結

高市大林蒲遷村今早召開第4場說明會，現場有居民質疑市長陳其邁還沒完成遷村就「落跑」，陳其邁對此當場表態，「落跑與陳其邁3個字，不會連起來，他四年任內絕對會顧好大林蒲鄉親權益。

遷村說明會上，一名登記發言民眾指出，從前市長謝長廷起，至花媽市長陳菊到賣菜市長韓國瑜，全都落跑，他請教市長陳其邁是否一樣沒完成大林蒲遷村，就落跑轉職！

陳其邁當場喊話，自己從4歲搬來高雄後、從來沒離開過，他在這4年任內一定會處理好遷村一事，照顧好大林蒲鄉親，至於「落跑」兩字、跟陳其邁3個字連不起來。

陳其邁指對他來說，高雄最重要、大林蒲最重要，他不管有無選舉，他都會來這裡關心，請大家放心，他會顧好鄉親權益。