快訊

交流道下方突冒熊熊火光！雲林中油天然氣管線破裂搶修中

遭爆募款「不為人知面」 土耳其台灣中心發長文6點釋疑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大林蒲遷村說明會遭質疑 陳其邁：落跑不會與陳其邁3字連結

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早在大林蒲遷村說明會上說，「落跑」不會與陳其邁三個子連在一起。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今早在大林蒲遷村說明會上說，「落跑」不會與陳其邁三個子連在一起。記者王昭月／攝影

高市大林蒲遷村今早召開第4場說明會，現場有居民質疑市長陳其邁還沒完成遷村就「落跑」，陳其邁對此當場表態，「落跑與陳其邁3個字，不會連起來，他四年任內絕對會顧好大林蒲鄉親權益。

遷村說明會上，一名登記發言民眾指出，從前市長謝長廷起，至花媽市長陳菊到賣菜市長韓國瑜，全都落跑，他請教市長陳其邁是否一樣沒完成大林蒲遷村，就落跑轉職！

陳其邁當場喊話，自己從4歲搬來高雄後、從來沒離開過，他在這4年任內一定會處理好遷村一事，照顧好大林蒲鄉親，至於「落跑」兩字、跟陳其邁3個字連不起來。

陳其邁指對他來說，高雄最重要、大林蒲最重要，他不管有無選舉，他都會來這裡關心，請大家放心，他會顧好鄉親權益。

陳其邁 韓國瑜

延伸閱讀

大林蒲遷村說明會前 遷村促進會提3大訴求

大林蒲遷村 高市規劃750戶社宅加快居民歡喜搬新厝

說明會前釋利多 高市府盼順利推進大林蒲遷村案

陳其邁宣布捐1個月薪水 協助土耳其災後復原

相關新聞

疫情停近3年 小三通金泉航線復航

時隔近3年，大陸福建泉州至金門的小三通客運航線昨天恢復通航，但因為起霧等因素，八方輪延誤20分從泉州出發，首航來回載送4...

屏東宗教聯合祈福法會 為縣民帶來祝福與平安的力量

屏東縣各宗教團體聯合祈福活動邁入第9年，今、明2天在各信仰中心舉行「以愛為名，迎春祈福」活動，縣長周春米今率各局處長到玉...

庶民美食「綠豆蒜」悄悄漲價 遊客笑稱還是親民銅板價

屏東恆春半島恆春和車城老街的綠豆蒜，是以剝殼綠豆為主角的庶民甜點，不只是觀光客必嚐的地方特色小吃，也是在地人愛吃的傳統點...

大林蒲遷村說明會遭質疑 陳其邁：落跑不會與陳其邁3字連結

高市大林蒲遷村今早召開第4場說明會，現場有居民質疑市長陳其邁還沒完成遷村就「落跑」，陳其邁對此當場表態，「落跑與陳其邁3...

大林蒲遷村說明會前 遷村促進會提3大訴求

高雄大林蒲遷村案今召開第4次說明會，會前市議員陳麗娜偕大林蒲遷村權益促進會人員召開記者會批評，土地不足，遷村預算未增，政...

大林蒲遷村 高市規劃750戶社宅加快居民歡喜搬新厝

高雄市政府與經濟部今天上午召開第4次大林蒲遷村說明會，市長陳其邁展現誠意第4次親自出席。市府都發局說明安置方案，包括規劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦