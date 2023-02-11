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大林蒲遷村說明會前 遷村促進會提3大訴求

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
市議員陳麗娜（左二）一早偕大林蒲遷村權益促進會成員在第四次遷村說明會前，再度質疑市府遷村誠意。記者王昭月／攝影
市議員陳麗娜（左二）一早偕大林蒲遷村權益促進會成員在第四次遷村說明會前，再度質疑市府遷村誠意。記者王昭月／攝影

高雄大林蒲遷村案今召開第4次說明會，會前市議員陳麗娜偕大林蒲遷村權益促進會人員召開記者會批評，土地不足，遷村預算未增，政府遷村的誠意何在？並指一坪農地只能換60%建地，形同7成農地被坑殺，極不合理。

陳麗娜表示，市府每半每半年開一次遷村說明會，但像「煎香腸、擠牙膏」一次一點點，等於在凌遲老百姓，在土地未增，預算未增，不可能有更好的遷村條件下，今天再開說明會等於白說一樣，希望市長陳其邁能在4年任期內遷村完畢。要求市府應增加用地，提高遷村預算，並在四年任內完成遷村。

大林蒲遷村權益促進會理事長黃琨育說，市府開的條件沒一樣令人滿意，且愈談愈差，鄉親對市府已完全絕望。過去還提到安置補償費，這部分目前沒沒下文，甚致有人謠傳，議員陳麗娜已談妥農地比例。

黃琨育說，目前大林蒲公告地價，建地一平方公尺4700元，農地2700元，但依遷村條件換算後，一坪農地換不到0.6，等於有7成農地被坑殺，很不公平。此外建地協議價購提高至14.5萬，根本是小恩小惠，大家無法接受。這一步跨出後，大家全部都變負債。

他指，遷村條件包括空汙補償，健康醫療、安置費內容都了無心意，市長如果無法完善遷村，乾脆就別遷。否則只是在凌遲大林蒲人。

農地 陳麗娜 議員

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