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立委鍾佳濱啟動行動服務站 盼更貼近民意 問政接地氣

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
爭取連任屏東縣立委鍾佳濱（右一）傾聽民眾聲音，開啟行動服務站，首站今在屏東市海豐三山國王廟登場，與基層交流互動。圖／鍾佳濱辦公室提供
爭取連任屏東縣立委鍾佳濱（右一）傾聽民眾聲音，開啟行動服務站，首站今在屏東市海豐三山國王廟登場，與基層交流互動。圖／鍾佳濱辦公室提供

爭取連任屏東縣立委鍾佳濱傾聽民眾聲音，開啟行動服務站，首站今在屏東市海豐三山國王廟舉行，鍾佳濱受理民眾服務案件與陳情，提供律師法律諮詢外，也透過行動咖啡車「沖咖啡」與基層交流互動探訪民情，吸引許多民眾參與，並有鄉親贈送餐點鼓勵，場面熱烈。

鍾佳濱說，透過行動服務站貼近民意，從中獲寶貴建言，充實問政質詢題材，讓問政更接地氣。鍾佳濱現有屏東市、內埔服務處、屏東市六堡聯絡處等三處服務據點，除平日由服務處為民服務外，也於周五晚上、周六上午、下午由鍾佳濱為鄉親服務，並安排律師提供免費法律諮詢服務。

鍾佳濱辦公室指出，除定點服務、平日拜訪基層了解民謨外，副總統賴清德登記參選民進黨主席期間，鍾佳濱協助舉辦9場座談會，聽到基層心聲，做為問政質詢題材。鍾佳濱受到啟發，主動出擊，下鄉舉辦行動服務站，到第一線受理民眾陳情，協助民眾處理問題，並探訪民情。

未來行動服務站將結合行動咖啡車、律師法律諮詢服務、基層民意代表在屏東市、九如、里港、鹽埔、高樹、內埔、長治、麟洛等八鄉市不定期巡迴舉辦。

鍾佳濱說，去年底九合一大選前，黨內原以為民進黨中央執政成績斐然，不只防疫成果受到國際稱讚，經濟表現更是亮眼，還因此稅收超乎預期，應可獲選民肯定，不料卻遭逢空前慘敗，給黨內當頭棒喝。

鍾佳濱指出，前年疫情嚴峻時，許多商店生意受疫情嚴重影響，經濟部推紓困方案，當時服務處總動員為1568家小商店辦理紓困，協助每家商店獲4萬元補助，艱困時不無小補，但全國卻有許許多多商店不知或不會申請，讓政府的美意打折扣，無法落實到基層，也影響民眾對執政黨的觀感。

鍾佳濱強調，啟動行動服務站，正是回應陳建仁院長「溫暖堅韌」、副總統賴清德照顧「艱苦人」的具體行動，透過下鄉服務，幫鄉親解惑，聽取建言，做為民眾與政府溝通的橋樑，讓執政契合民眾需求。

爭取連任屏東縣立委鍾佳濱（右二）傾聽民眾聲音，開啟行動服務站，首站今在屏東市海豐三山國王廟登場，與基層交流互動。圖／鍾佳濱辦公室提供
爭取連任屏東縣立委鍾佳濱（右二）傾聽民眾聲音，開啟行動服務站，首站今在屏東市海豐三山國王廟登場，與基層交流互動。圖／鍾佳濱辦公室提供
爭取連任屏東縣立委鍾佳濱（左二）傾聽民眾聲音，開啟行動服務站，首站今在屏東市海豐三山國王廟登場，與基層交流互動。圖／鍾佳濱辦公室提供
爭取連任屏東縣立委鍾佳濱（左二）傾聽民眾聲音，開啟行動服務站，首站今在屏東市海豐三山國王廟登場，與基層交流互動。圖／鍾佳濱辦公室提供

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