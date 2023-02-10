影／陳福海談大陸接電 喊少一點政治味就指日可待

台電副總經理王振勇今天拜會縣長陳福海，向陳說明金門目前電力及供電概況，陳福海表示，金門要發展，沒有水跟電是不行的，他提及與大陸接水經過20年，相信接電比接水簡單，只要中央政策面支持，技術面不是問題，希望各界「少一點政治味」，相信接電是指日可待。

王振勇今天偕同台電金門區處長黃甘杏、塔山電廠廠長楊清煌、供應組經理謝華昌等人到金門縣政府拜會陳福海，在場陪同的人有建設處代理處長李銘培、科長陳彥志。

陳福海在會晤時表示，金門要發展，民生用水、用電是必要的，金門歷經20年終於完成了兩岸通水這項重大工程，讓金門不用擔心會缺水；因此「兩岸通電」是眾所屬目的，陳福海期待「兩岸通電」，能先透過與專家學者及陸方進行學術與技術上的交流，再來研商相關可行性政策配套，有了過去通水的經驗，他深信只要兩岸政府有共識，金門做好萬全準備，推動絕非難事。

陳福海強調，金門的發展，希望有中央的政策支持，金門的發展也要有兩岸更好的政策支持，等金廈生活共同圈成形之後，當然要接電，他也相信在兩岸政策支持下，接電是指日可待；他也透露，這次到大陸大嶝參訪，發現大陸連變電站都做好。

陳福海也提到，在未接電之前，金門至少十年不缺電，但那是以20萬的常駐人口來做考量，倘若金門人口到50萬或100萬，金門哪有可能不缺電，所以跟大陸接電是未來的趨勢。

至於中央對大陸接電的態度，陳福海表示，目前還沒有跟中央部會正式接觸，所以不知道中央的態度，但呼籲「少一點政治」，他強調，只要以民生為考量，少一點政治，應該都會支持；他們會積極去對接，在可行性做好萬全準備，只要政策一拍板，相信馬上就可以接電。

針對陳福海提的大陸接電議題，王振勇說，台電沒有這樣的規劃，但在技術上有探討過，陳福海有這樣構想，早期因為沒有2050年「淨零」問題，現有「淨零」，未來有可能以「淨零」為目標，他提醒，陳縣長路徑方向，可能要重新思考，強調台電本身沒有大陸接電的規劃。