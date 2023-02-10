影／陳福海談大陸接電 喊少一點政治味就指日可待
台電副總經理王振勇今天拜會縣長陳福海，向陳說明金門目前電力及供電概況，陳福海表示，金門要發展，沒有水跟電是不行的，他提及與大陸接水經過20年，相信接電比接水簡單，只要中央政策面支持，技術面不是問題，希望各界「少一點政治味」，相信接電是指日可待。
王振勇今天偕同台電金門區處長黃甘杏、塔山電廠廠長楊清煌、供應組經理謝華昌等人到金門縣政府拜會陳福海，在場陪同的人有建設處代理處長李銘培、科長陳彥志。
陳福海在會晤時表示，金門要發展，民生用水、用電是必要的，金門歷經20年終於完成了兩岸通水這項重大工程，讓金門不用擔心會缺水；因此「兩岸通電」是眾所屬目的，陳福海期待「兩岸通電」，能先透過與專家學者及陸方進行學術與技術上的交流，再來研商相關可行性政策配套，有了過去通水的經驗，他深信只要兩岸政府有共識，金門做好萬全準備，推動絕非難事。
陳福海強調，金門的發展，希望有中央的政策支持，金門的發展也要有兩岸更好的政策支持，等金廈生活共同圈成形之後，當然要接電，他也相信在兩岸政策支持下，接電是指日可待；他也透露，這次到大陸大嶝參訪，發現大陸連變電站都做好。
陳福海也提到，在未接電之前，金門至少十年不缺電，但那是以20萬的常駐人口來做考量，倘若金門人口到50萬或100萬，金門哪有可能不缺電，所以跟大陸接電是未來的趨勢。
至於中央對大陸接電的態度，陳福海表示，目前還沒有跟中央部會正式接觸，所以不知道中央的態度，但呼籲「少一點政治」，他強調，只要以民生為考量，少一點政治，應該都會支持；他們會積極去對接，在可行性做好萬全準備，只要政策一拍板，相信馬上就可以接電。
針對陳福海提的大陸接電議題，王振勇說，台電沒有這樣的規劃，但在技術上有探討過，陳福海有這樣構想，早期因為沒有2050年「淨零」問題，現有「淨零」，未來有可能以「淨零」為目標，他提醒，陳縣長路徑方向，可能要重新思考，強調台電本身沒有大陸接電的規劃。
王振勇也感謝陳福海過去積極協助台電塔山九號機、十號機的建置，讓金門地區未來10年穩定供電無虞，目前台電規劃興建台電金門區處辦公服務大樓是配合智慧電網規劃智慧辦公室，將成為一個電力中心，並在智慧電網推動架構下，未來更盼望透過電力中心來與縣府及全島居民共同來推廣低碳生活，逐步將金門建設為一座智慧節能低碳島嶼。
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