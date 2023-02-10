向金門馬拉松取經 帛琉共和國也將辦國際級馬拉松賽事

帛琉共和國人力資源文化、觀光與經濟發展部部長NgiraibelasTmetuchl一行，於今天到金門縣政府拜會，由副縣長李文良代表接見，就金門縣與帛琉共和國觀光合作交流等議題進行討論，也將學習金門馬拉松的成功經驗，希望能舉辦帛琉國際馬拉松賽事。

包括帛琉共和國NgiraibelasTmetuchl、觀光局董事會主席Jackson Doktok、觀光局局長KadoiRuluked、觀光局台灣辦事處處長雷均、觀光局數位行銷處代表TibeyTetael、田徑協會主席UchelTmetuchl、田徑協會董事會副主席NgewaklSoaladaob等人今天到縣府拜會，在場陪同的有縣府教育處長黃雅芬等人。

李文良表示，帛琉是我國重要邦交國之一，地理環境與金門相似，都是海島，都很注重觀光旅遊產業發展，這一次組團參訪金門，適逢2023金門馬拉松期間，也將觀摩並參與賽事相關活動，希望藉此次參訪，與帛琉共和國建立合作關係，並研議日後帛琉與金門之間包機互往之可行性，讓金門縣民有機會可以直達體驗帛琉熱帶海島風情，帛琉國民也可以來金門旅遊，體驗金門特有的戰地閩南文化。

李文良也說，針對大型觀光體育運動賽事合作交流及教育交流，也希望建立合作關係，以增進觀光體育發展及國際情誼，透過學子間視訊互動，增加國際視野。

NgiraibelasTmetuchl則代表總統惠恕仁，感謝金門縣府的熱情接待，並提及該國欲發展羽球運動，之前曾邀請金門籍奧運金牌選手李洋到該國指導，因故未能成行，希望有機會可以邀請李洋到訪；他也提及，帛琉想舉辦國際馬拉松賽事，此次蒞金就是來觀摩金門馬拉松活動，屆時歡迎陳縣長及李副縣長組團來參加。

李文良也就金門特有戰地、閩南、僑鄉、自然景觀等面向逐一向帛琉貴賓介紹，並回應將協助轉知李洋帛琉邀請訊息；李文良也分享，他先前出任教育處處長時，辦理金門馬拉松的經驗，從一開始的數千人參加，到後來的萬人活動，甚至成為國內外知名賽事的過程，一度因跑者住宿房間不足，還曾研議以軍營及郵輪提供跑者使用，NgiraibelasTmetuchl在旁勤做筆記，希望能汲取金門辦理經驗，讓該國活動辦理順利。