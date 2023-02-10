快訊

馬斯克個人推特流量下滑...工程師直言他「人氣下滑」被當場開除

遭蔣萬安誤認柯P老婆 陳珮騏嘆：發生太多次了

金門泉州航線恢復首日 縣府：爭取放寬小三通

中央社／ 金門縣10日電
金門和泉州小三通10日恢復通航，共有47名旅客入出境。金門縣政府觀光處長張瑞心（右2）到水頭碼頭迎接旅客，並和旅客開心合影。中央社
金門和泉州小三通10日恢復通航，共有47名旅客入出境。金門縣政府觀光處長張瑞心（右2）到水頭碼頭迎接旅客，並和旅客開心合影。中央社

金門和泉州小三通今天恢復通航，共有47名旅客入出境。金門縣政府表示，未來每週三、六行駛金泉船班，並將爭取放寬搭乘資格，讓金門籍、中國新住民以外的民眾也可搭乘。

金門馬祖地區民眾春節交通專案自1月7起到2月6日實施；7日起，金廈航線續行每天1班，並從今天起恢復金門、泉州船班，每週2班。中國「八方」客輪上午10時50分自泉州石井碼頭載來17名旅客，抵達金門水頭碼頭，之後再搭載30人返回泉州。

縣府觀光處長張瑞心到水頭碼頭視察疏運情況，他在接受媒體聯訪時表示，金泉航線自今天恢復後，未來每週三、六各行駛1個船班；縣府將向中央爭取放寬小三通對象，不限於金門籍、中國新住民和中國學生，讓更多民眾搭乘；縣府同時將整體規劃航班，減少因放寬旅客身分而影響到金門醫療量能。

此外，張瑞心表示，雖然金門端售票窗口不再要求旅客出示核酸測PCR紙本證明，僅需提供中國入出境健康聲明畫面截圖即可；但因中國規定入境必須提供48小時PCR，建議民眾還是備妥PCR證明。縣府同時會考量逐步縮短開航前3天購票登記的作業時間。

前金門縣議會議長王再生夫婦搭船赴泉州。他說，3年來鄉親彼此想念，期盼中央在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情可控情況下，讓小三通恢復以往規模，而且可隨時購票，不必預約。

金泉小三通自2020年2月停航，上午自泉州抵金的旅客林先生告訴記者，3年沒回金門了，今天船行順暢，很高興回到久違家鄉。戎小姐說，家人都在泉州，如果從金門到廈門五通碼頭下船，還得花1小時車程才能到家；到石井碼頭，回家的路就近多了，只需30分鐘。

金門 碼頭

延伸閱讀

前立委洪奇昌跨海出席旅發會員大會 為金門觀光獻策

泉州拚經濟 今年目標GDP增6.5%

警局交接典禮 曾有慶、黃維章2金門子弟回鄉服務成焦點

【重磅快評】金門非軍事區呼聲 民進黨只能研議存查？

相關新聞

金門泉州航線恢復首日 縣府：爭取放寬小三通

金門和泉州小三通今天恢復通航，共有47名旅客入出境。金門縣政府表示，未來每週三、六行駛金泉船班，並將爭取放寬搭乘資格，讓...

向金門馬拉松取經 帛琉共和國也將辦國際級馬拉松賽事

帛琉共和國人力資源文化、觀光與經濟發展部部長NgiraibelasTmetuchl一行，於今天到金門縣政府拜會，由副縣長...

噁！開心到餐廳慶生 餐後水果竟有發霉小黑點

有民眾上網爆料，位在高雄明誠路一家餐廳，香蕉很澀、蓮霧長黑點、發霉，食材未把關，消費者應慎選。高市衛生局獲報派員查察並採...

共度情人節 高市青年局激推到這幾家浪漫一下！

再過幾天是西洋情人節，高市青年局盤點多家青創店家，用餐有美食、送禮有特色，還能透過有趣的情感交流體驗遊戲，讓戀情加溫，廣...

說明會前釋利多 高市府盼順利推進大林蒲遷村案

大林蒲遷村案爭議不休，經濟部與高雄市政府明天召開第4次說明會前夕，高市府釋出利多，私有住商土地協議價購價格由每坪14.0...

城鄉孩子閱讀福利無差距 恆春社福館繪本共讀樂無窮

屏東縣旅遊熱門地的恆春半島雖有山海美景，但人文資源相對缺乏，縣府斥資1.4億元打造的恆春社會福利綜合館，有鑑於生活恆春半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦